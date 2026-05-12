Antonio Banderas, ante el Papa León XIV: le leerá un texto sobre la unión entre la fe y cultura

El actor malagueño Antonio Banderas recitará ante el Papa León XIV un texto sobre la unión entre la fe y la cultura durante el encuentro que habrá en el Movistar Arena de Madrid el domingo 7 de junio con el Pontífice y representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

'Tejer redes'

Será a las 18.00 horas de ese domingo cuando León XIV acuda al encuentro 'Tejer redes'. Entre los participantes estará Banderas, que tendrá cinco minutos para recitar ante el Papa, según ha adelantado el semanario del Arzobispado de Madrid, Alfa y Omega, y han confirmado fuentes de la archidiócesis.

"Vamos a ver... En lo que diré, yo trataré de contar mi verdad en los cinco minutos que tengo para decirle algo al Papa. De alguna forma, no puedo evitar que esté presente mi manera de entender mi relación con la religión y con lo espiritual, y eso seguro que estaba también en 'Godspell'", ha explicado Banderas en la entrevista con Alfa y Omega.

Representación de 'Godspell'

Precisamente, el día anterior, el elenco del musical 'Godspell' --montaje que dirige el actor, sobre la versión de Emilio Aragón-- participará con una actuación especial en la vigilia de oración con los jóvenes, que tendrá lugar a las 20.30 horas en la Plaza de Lima. Este será el primer acto multitudinario de Robert Prevost en España.

Aunque el musical es de Broadway de los años 70 y dirigido originalmente por John-Michael Tebelak, Banderas lo ha reeditado con música y nuevas letras de Stephen Schwartz. Está inspirado en el Evangelio de san Mateo.

Banderas ha asegurado que al recibir la invitación sintió "un cierto temor" por pensar que no podía estar a la altura de lo que se le pidió.

"También se agudiza el sentido de la responsabilidad, pero al mismo tiempo pensé que no puedo ser un cobarde y que esto me hace pensar y reflexionar sobre lo que se me pide. En esa reflexión y en ese darle vueltas al asunto, creo que crezco y que voy conquistando espacios dentro de mí mismo", ha añadido.