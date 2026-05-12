La guitarra le muestra por fin el camino a El Zurdo

La última vez que hablamos con Álex Meléndez, El Zurdo, fue por 2023, cuando presentaba su segundo larga duración en solitario, ‘Prueba de vida’. Entonces decía estar en un momento de «extrema tranquilidad»; ahora, tres años después, el autorretrato mantiene el adjetivo pero cambia el sustantivo: «Estoy en un momento de extrema vitalidad [Risas]». Este tiempo ha dado para mucho: una ruptura emocional, cambios en la banda, pérdida de amigos por decesos o decepción, un regreso a la capital tras años en la provincia, una puesta a punto física y mental, un nuevo amor... «Y todo eso siendo autónomo», puntualiza con la guasa que caracteriza al malagueño. Regresa con 'Patriarca', disponible este jueves en su plataforma de confianza, un disco casi 100 por 100 instrumental, un paseo por ritmos latinos y fronterizos con mucho de nostalgia sentimental por otros tiempos más sencillos y exuberantes.

Se pregunta Álex si hay algún disco instrumental de guitarra made in Málaga, y un rápido vistazo por las enciclopedias virtuales salda una respuesta negativa. Que El Zurdo sea pionero es, en realidad, de una lógica absoluta: «Mi patria está en mi guitarra y en un metro cuadrado en el que sólo mando yo. De ahí el título del disco», expone el malagueño, quien ensaya aquí un ejercicio de autorreivindicación: «Es bueno reivindicarse, tengo los galones, tengo la capacidad creativa... El disco es un 'aquí estoy yo' en toda regla».

La portada del disco de El Zurdo / La Opinión

Desde siempre a Meléndez le han «enamorado» las canciones de guitarra instrumental: 'Harlem Nocturne', de Danny Gatton (a quien homenajea en el disco con 'Torremolinos Nocturne'); 'Flor de luna', de Santana; Sweet dreams, de Roy Buchanan... «Me propuse hacer yo la mía y tirando del hilo han salido diez: he tenido buena pesca», asegura. Un repertorio en el que el malagueño shredea con gusto, mimo y sentimiento por los géneros y sones que dibujan su cartografía emocional: «No soy un guitarrista de genero, con todo el respeto a los que lo son, ni me dedico al blues, ni al jazz, ni al flamenco, pero me gusta todo, así que lo mejor para que no te encasille nadie ni venga el purista de turno con el carnet del estilo es hacerte tu propia música. Estoy muy orgulloso del estirón que he dado como compositor y guitarrista a base de pico y pala».

Fiesta

Patriarca suena a fiesta, a cita informal de músicos que quieren hacer pasar un buen rato disfrutando, sin demasiadas complicaciones. «Es un disco de liberación y de cuarto; me explico: liberación porque estaba frito con la industria actual, con esto creo que termino de cortar los lazos con eso de triunfar y el concepto cantautor pop/rock... Mi gracia es ser El Zurdo, ahí no me va a ganar nadie». ¿Y lo del disco «de cuarto»? «Es por las horas metiendo información en esta cabeza, escuchando cosas que no tienen que ver, desde Machín, El Torta, Vinicius de Moraes, Jim Campilongo, La Fania All Stars, etc. Soy un artefacto cultural andante con lo que tengo en esta cabecita loca: no intento destilar todo eso en canciones, mi lenguaje es ése, desde el flamenco, la salsa, el bolero, el rock, etc…; hacerlo sería ponerle puertas al campo. Con Jesús Durán, el productor y teclista, sin duda lo hemos gozado, reído, peleado y llorado con este disco, dos amantes de la música, quemados del entorno malaguita y disfrutando de hacer las cosas bien».

Mi patria está en mi guitarra y en un metro cuadrado en el que sólo mando yo

Se nota el amor y el cuidado puestos en 'Patriarca' desde sus primeros compases: de hecho, en el tema que abre el álbum, el homónimo, participan «don Joaquín y doña Victoria», los padres del guitarrista, al cante y jaleos. Vamos, toda una declaración de intenciones. «Este disco está hecho desde el amor, la familia, la pequeña Memphis Mafia de un servidor... Necesitaba estar arropado más que nunca; la vida pega duro pero estoy bendecido en lo que respecta al cariño y la compresión de los más cercanos que hacen que todo parezca más fácil y de menor importancia, es un homenaje a todo lo bueno que tengo en mi vida y si te soy sincero a mi capacidad de resilencia y fuerza para reinventarme y tirar para adelante», asegura.

Si el disco es una fiesta, también es un viaje: suenan cha cha chá, rag, cumbia, rockabilly, también el Torremolinos glamuroso de los 60 y 70... «Es que mi vida es descubrir cosas que me pongan la piel de gallina: a mí se me caen las lagrimas, literalmente, viendo al Beni de Cádiz en YouTube, o leyendo una entrevista a Osvaldo Pugliese. Siento conexión con lo raro, lo extravagante, lo puro, ésa es mi brujula. Así que cada canción del disco podría ser la banda sonora de una película tan distinta la una a la otra que da la vuelta al marcador y coge sentido [Ríe]».

Callarse

Por la elocuencia del personaje imaginará que a El Zurdo le habrá costado callarse en el disco. Sólo hay letras en el bonus track, 'Muchachita rocanrol', un descarte de 'Prueba de vida', y en la versión de 'Qué te pedí', un homenaje a La Lupe entonado por su actual pareja, Sara Galvín (que «canta como los ángeles sin perder el rocanrol»): «Es bueno darle un tiempo de barbecho al tintero, con todo lo que tengo que procesar en estos años tengo para una trilogía... [Ríe] Pero todo llega, voy a enfocar esta pluma zocata en la raíz, escribir mis propios boleros, salseos y locuras varías desde dentro para afuera y volver al cante desde donde me sale mejor», sentencia y avanza.

Yo el dinero de comprar seguidores me lo gasto en desayunar todos los días en Los Villares de la calle La Unión

Dice El Zurdo que está donde tiene que estar, en hacer lo que le da la gana y tiene la sensación de encontrarse «por fin» en su camino, junto a su «maravillosa» banda (José María Anakardo, a la batería; Álvaro Flores, al bajo y el citado Jesús Durán a las teclas). Va a lo suyo, sin subirse a carros ni hacer labores de pasilleo o compadreo. «Como dice mi Faraona [su madre]: Para lo pobre que eres qué digno has salido. Y ahí está la clave: a muchos se les llena la boca de libertad con los dientes picados de servilismo; yo el dinero de comprar seguidores me lo gasto en desayunar todos los días en Los Villares de la calle La Unión. Que me venga un señor que va de indie que nunca ha tenido que pegarse un triplete tocando en El Rompeolas aguantando a borrachos a decirte que aquí metería esto o lo otro o un músico a decirme ‘¿Y ahora qué vas a hacer con este disco tan raro’ dan ganas de balearse en un rincón, como decía Goyeneche. Pero la sensación de tocar estos temas que han salido de horas agarrado al mástil de una guitarra, verlos crecer en directo y contemplar la gente con la cara de asombro eso no está pagado ni con una criptomoneda [Ríe]».