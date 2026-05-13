Literatura
Este jueves, presentación de 'La niña que quería pintar las estrellas', de Lis de Vernal
El libro de esta joven escritora, especialista en literatura fantástica, tendrá lugar a las 18.30 horas, en la librería Proteo, con la presencia del dibujante de cómics José Pablo García y el actor Gonzalo García Molina.
La Opinión
Este jueves 14 de mayo, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar en la librería Proteo de Málaga, en calle Puerta de Buenaventura, 3, la presentación de 'La niña que quería pintar estrellas', de la joven escritora Lis de Vernal, autora de literatura fantástica y apasionada de la mitología y el folclore.
Junto a Lis de Vernal, le acompañarán en la presentación el dibujante de cómics José Pablo García y el actor y corrector Gonzalo García Molina.
En esta obra, la autora mira directamente a la infancia para hablar de las heridas que deja la exclusión, del acoso escolar y de la dificultad de crecer sintiéndose distinto. Pero, lejos del resentimiento, el libro apuesta por la ternura y la empatía como respuesta, informa una nota de prensa.
Transformar el miedo y la frustración en belleza
'La niña que quería pintar estrellas' está dirigida tanto a niños como a adultos que todavía conservan cicatrices invisibles de su infancia.
Lis de Vernal, nacida en 2000, comenzó a escribir esta obra al cumplir 18 años, en una etapa especialmente vulnerable de su vida. Frente a un entorno que a veces podía resultar hostil, encontró en la literatura y en los mundos fantásticos un espacio seguro donde transformar el miedo y frustración en belleza.
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