Música
Mitad Doble: caleidoscopio que suena a sol desde Málaga
El trío abre etapa con el epé 'Poquito pero bendito', en el que consolidan su funk contundente y lo abren a nuevas texturas
El mitad doble para un malagueño es el café de por la mañana, el que te espabila y te prepara para afrontar la jornada. Y Mitad Doble es una banda musical malagueña que pretende ser la versión audio de ese líquido que te pone en guardia. ¿Cómo lo hacen? Con palmas al compás, jaleos y funk contundente y rock de pegar saltos, sudando las canciones, como dicen desde su discográfica, Sonic Dad. Así suena 'Poquito pero bendito', el epé con el que el trío abre etapa con más influencias e intensidad lírica.
Minimeme (voz), Jaime Romero (teclados y saxo) y Kike López (guitarra) componen el corazón de Mitad Doble, que llevan desde el lejano año 2013 haciendo crecer una propuesta abierta a los ritmos latinos y africanos, el reggae y la electrónica, siempre desde la contundencia rítmica y los estribillos soleados y coreables. Tras la publicación de 'Cómo el Café' (2017) y 'Alowotomayei' (2019), los malagueños presentan en 'Poquito pero bendito' su versión "más cruda y frontal"; desde el frenesí del tema título al sosiego de 'La palabra' ("No tengo la palabra exacta / No tengo la palabra precisa / Qué vértigo da el silencio / vértigo da la prisa"), pasando por también la rotundidad de 'No puedo parar', estas seis canciones son el aperitivo de esta nueva época que consolida hallazgos y busca nuevos retos.
El epé ha sido grabado por Miguel Olmedo (Artesonao), mezclado por Pablo Senator (Desakato) y masterizado por Paco Requena; además, cuenta con la colaboración de Gastón Puentes, voz del icónico grupo uruguayo Cuatro Pesos de Propina, en la explosión metalero skatalítica titulada 'Escalofrío'. Como pueden comprobar, muchos adjetivos y categorías para calificar el sonido de un grupo, que es orgánico, natural y perfecto para estos meses de calor en ciernes.
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