Una película malagueña que costó 5.000 euros, entre los títulos más populares de Prime Video

Javier Ruiz no peina ni 30 años y ya puede presumir de tener una película suya en la lista de filmes más populares de Prime Video. Una cinta realizada hace casi tres años desde la más absoluta independencia y cuyo presupuesto ascendió, atención, a 5.000 euros. El malagueño está detrás de 'Tienes 24 horas', un frenético thriller moral que está atrapando a muchos de los clientes de la popular plataforma de streaming, que la ha rescatado para su catálogo.

Unos amigos, una pareja (interpretada por Manuel Jordán y Elizabeth Domínguez) y el mejor amigo de él (incorporado por Gabriel Haro) están pasando el rato cuando de pronto una tarjeta llega a las manos de una de ellos, con el siguiente mensaje: «El poseedor esta tarjeta, morirá. Si rompe la tarjeta, morirá. Si tira la tarjeta, morirá. Tiene 24 horas, si la tarjeta pasa a otras manos voluntariamente, esta persona pasará a ser el nuevo poseedor y el anterior quedará libre». Ésa es la sinopsis de la película de Ruiz, sesenta y un escuetos minutos que, a través de la tensión, destapa las aristas oscuras de los protagonistas y, de paso, plantear preguntas incómodas al espectador : ¿Vale más tu vida o la mía?

El rodaje de 'Tienes 24 horas', en tierras malagueñas, fue toda una aventura en sí misma: la producción se hizo en apenas 11 días, en octubre de 2023, y se fue montando mientras se grababa. Así se lo monta Ruiz, licenciado en Comunicación Audiovisual por la UMA y que desde los 18 años se propuso como objetivo rodar una película por año. De hecho, el pasado Festival de Málaga presentó un anticipo de su nuevo largometraje, 'Perro y diablo', protagonizado por Joaquín Núñez, y que tendrá un estreno limitado el próximo 4 de septiembre auspiciado por la Diputación Provincial de Málaga.

La segunda vida del streaming

El de 'Tienes 24 horas' es un ejemplo más de cómo el streaming puede proporcionar una segunda y exitosa vida a series y películas de escaso presupuesto y que que pasaron con más pena que gloria en su exhibición generalista o que, directamente, fueron desechadas de los canales convencionales de distribución y exhibición. En Netflix, por ejemplo, tienen disponibles aún dos producciones made in Málaga, con el sello Kandale (Kike Mesa), 'Maniac tales' e 'Imborrable', una película episódica de terror y un documental sobre un malogrado rodaje en el Cortijo Jurado, respectivamente; ambas, con presupuestos muy escuetos, se mantuvieron meses más que bien posicionadas en las listas de recomendaciones y sugerencias de la plataforma.

¿Qué significa tener éxito en Prime Video o Netflix? Cuando Mesa saboreó el éxito casi simultáneo de sus dos citadas producciones lo dejó muy claro: «Algo así no da dinero, por desgracia, ojalá. Gana uno en visibilidad, que nos termina ayudando a generar confianza para los proyectos que estamos rodando ahora mismo y también lograr el entusiasmo en los compañeros de viaje de estos títulos».

Otro caso de éxito: 'El intercambio'

Algo parecido ocurrió con otra película malagueña, 'El intercambio', de Ignacio Nacho, producida por el también malagueño Dylan Moreno y con un presupuesto de 1.200.000 euros; se estrenó comercialmente en junio de 2018, atrayendo a 36.962 espectadores y cosechando 217.539,84 euros (según datos del Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales). Meses después, ocupó el número uno en visualizaciones en la lista de títulos españoles de Prime Video, «con casi 1 millón de horas de consumo en Amazon Prime en cuatro meses", según Moreno.

El productor boquerón alabó entonces el modelo "democratizador" de plataformas como Prime Video o Netflix: "Las grandes distribuidoras traen grandes blockbusters debajo del brazo, títulos que copan un gran número de pantallas, lo cual no permite entrar en las mejores salas con algunas películas españolas, excepto, las que ellos mismos distribuyen; en cambio, las plataformas democratizan mucho más este aspecto y la prueba la tenemos incluso en muchas series españolas que son un auténtico éxito en las plataformas», razonó.