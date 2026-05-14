Espacios urbanos, paisajes y museos desde la mirada luminosa de la pintora malagueña Paula Varona

La Fundación Unicaja presentó ayer en el Museo de la Semana Santa de Málaga la exposición 'Espacios y luces', de la artista malagueña Paula Varona, que propone, hasta el 19 de julio, un recorrido por diferentes escenarios culturales y cotidianos donde la arquitectura, la memoria urbana y la presencia del mar se entrelazan a través de la pintura y con la luz como hilo conductor.

«La pintura de Paula Varona es fácil de ver y difícil de explicar», acertó el doctor en Historia del Arte Javier Morales Vallejo. Las creaciones de esta cosmopolita malagueña afincada en Madrid (ha estudiado en la británica St Martins School of Arts, ha residido en Japón y Estados Unidos) ponen a dialogar el clasicismo con el pop, a Hockney con Goya, siempre impregnándolo todo con «la dosis suficiente de poesía para que sus imágenes no se queden en algo banal ni mecánico», en palabras del crítico e historiador Francisco Calvo Serraller. La artista lo resume así: «Lo veo, lo siento, lo pinto».

¿Qué se puede ver en la exposición?

'Espacios y luces', compuesta por un total de 45 obras, se articula en tres grandes ejes temáticos. El primer bloque temático se centra en la representación de Málaga, cuyas calles, plazas y edificios históricos como la Catedral, la Plaza de la Merced o la Alcazaba aparecen atravesados por la luz cambiante del día, revelando la complejidad y el dinamismo del paisaje urbano.

Emilia Garrido, Paula Varona y José Carlos Garín, en la exposición / La Opinión

El recorrido expositivo continúa con una serie de paisajes marinos representados como horizontes en calma y espacios de contemplación y que evocan la estrecha relación entre las ciudades costeras y su entorno natural.

La exposición se completa con una sección dedicada a los museos como territorios de contemplación y conocimiento. En estas obras, Varona explora los interiores de algunas de las instituciones culturales más emblemáticas como el Guggenheim de Bilbao, la Tate Modern Museum de Londres, y el Museo del Prado, transformándolos en paisajes de luz y perspectiva. También destacan piezas que hacen un guiño a 'La maja vestida' y 'La maja desnuda', de Goya, 'El Jardín de las delicias' o la obra 'Joaquín Peinado y Picasso', realizada en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda.