'El fantasma de la ópera' llega a Málaga con "sangre española"

"Open up your mind, let your fantasies unwind / In this darkness which you know you cannot fight / The darkness of the music of the night". No hace falta ser un ávido aficionado a los musicales, ni siquiera haber escuchado alguna vez el nombre de Andrew Lloyd Webber, para tararear esta canción ('The music of the night') al leer estos versos. Pertenecen, claro, a 'El fantasma de la ópera', el musical más exitoso de todos los tiempos (160 millones lo han disfrutado en todo el mundo desde su estreno, en 1986), y que ahora llega al Teatro Cervantes en una versión aprobada por su propio autor, Lloyd Webber, y su socio Antonio Banderas en Amigos para Siempre (sello creado por ambos para producir teatro, musicales y espectáculos de entretenimiento en directo en español). Del 3 de julio al 9 de agosto, 45 funciones para vivir el tremendo triángulo amoroso protagonizado por Erik, el fantasma, Christine y el vizconde Raúl de Chagny que escribió Gaston Leroux e inspiró al compositor británico.

Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López lideran el elenco de una versión, aseguran, en la que se nota "la sangre española". "Hemos querido hacer unos personajes muy de verdad, quizás no tan estirados como los de otras versiones; aquí cantamos desde las entrañas. De hecho, me vienen espectadores a decirme que esta versión le gusta más que otras que ha visto precisamente por eso", asegura Diges en la presentación de la estancia malagueña de 'El fantasma de la ópera'. Y, por cierto, pero no menos importante, también cuentan con el beneplácito de Andrew Lloyd Webber y Banderas: "Ambos vieron la función y les encantó. Lloyd Webber la ha elegido como la versión internacional de gira, así que tenemos que estar muy contentos".

Daniel Diges, interpretando un tema en directo en la presentación de 'El Fantasma de la Ópera' / La Opinión

Hablamos, cómo no, de una versión muy fiel a la letra y el espíritu de la función original, que combina el romanticismo torturado de unas canciones ya icónicas ('All I ask of you', 'Think of me', 'Masquerade') y una escenografía exuberante. De hecho, al Cervantes vendrá la producción con cerca de 8 tráileres, para contener todos los elementos de un montaje brutal. "Para Letsgo [la empresa escénica encargada de la función en colaboración con APS] afrontar la gira de este musical fue un reto impresionante", afirma Ángela Gudino, responsable de proyectos de la citada compañía.

La escena combina tecnología puntera, de última generación (destacan sus responsables el sonido envolvente para que ningún espectador se pierda un detalle audio y un escenario central giratorio), y mimo de artesano (los paneles han sido pintados a mano por un artista italiano). Al ser una versión concebida para ser sacada en gira, no tiene la grandiosidad del montaje de Londres pero, apunta Diges, los espectadores no se van a dar cuenta de que, por ejemplo, falta el elefante gigante tan característico del montaje original y sí de los cambios rapidísimos de escena, la utilización del foso más allá de como espacio para los 14 músicos que integran la orquesta que toca en directo. La dinámica puesta en escena, los efectos técnicos y el uso de la magia han sido clave para que los responsables de Letsgo pudieran acercar el clásico de Lloyd Webber al público de hoy.

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De momento, mal no les ha salido: más de 500.000 personas han pasado por taquilla en Madrid y las primeras ciudades en las que ha recalado el tour.