Música
La malagueña Diana Navarro le cantará al papa León XVI
La vocalista se siente "feliz y honrada" de poder participar en el encuentro con el sumo pontífice del 8 de junio en Estadio Santiago Bernabéu
Diana Navarro es una de las artistas elegidas para actuar en el encuentro de la Iglesia de Madrid con el Papa Leon XIV, que se celebrará el próximo 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabeu. La malagueña integrará el elenco formado por Daniel Diges, David Bustamante, Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López ,además de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a su cuerpo de baile, según ha informado la Archidiócesis de Madrid.
Asimismo, se está organizando un gran coro, integrado por un millar de voces —300 de ellas infantiles—, acompañado por 70 músicos y 100 bailarines. El encuentro, que arrancará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, incluirá un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración conjunta de la diócesis. El programa combinará obras de autores clásicos y contemporáneos, desde Ludwig van Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón o Diego Torres.
La Archidiócesis ha destacado además la interpretación del himno 'Alza la mirada', una composición colaborativa creada específicamente para la visita papal y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid.
“Tuve la suerte de conocer al papa Francisco, y me gustaba mucho su corriente de libertad y de unión de todas las personas, y espero que el Papa León sea igual, y estoy súper feliz, y me siento súper honrada de poder estar ese día", ha declarado Diana Navarro en 'ABC' sobre su participación en tan especial jornada.
No será Diana Navarro será la única boquerona en compartir tiempo y espacio con el León XIV: Antonio Banderas recitará ante el Papa un texto sobre la unión entre la fe y la cultura durante el encuentro que habrá en el Movistar Arena de Madrid el domingo 7 de junio con el pontífice y representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.
- Oferta de Empleo Público 2025 en Málaga: el Ayuntamiento convoca 266 plazas
- Detienen a un hombre en el barrio de Miraflores de los Ángeles por intentar secuestrar a un niño
- Hallan a un hombre muerto en su casa de Málaga y un alijo de más de 280 kilos de cocaína
- Víctor Gómez, del Málaga CF 21/22 que rozó el descenso a la prelista de España para el Mundial
- ¿Por qué no ha triunfado Chris Duarte en el Unicaja?
- Noche en Blanco Málaga 2026: 150 actividades gratis, música y museos abiertos este sábado 16 de mayo
- Este es el pueblo de la Costa del Sol que celebra cada domingo su mercadillo de antigüedades con libros, juguetes y muebles: 'Toda una oportunidad para los coleccionistas
- Clasificación de Segunda División: ¿Ruptura entre el ascenso directo y el play off?