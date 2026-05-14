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La malagueña Diana Navarro le cantará al papa León XVI

La vocalista se siente "feliz y honrada" de poder participar en el encuentro con el sumo pontífice del 8 de junio en Estadio Santiago Bernabéu

La cantante malagueña Diana Navarro, en una imagen de archivo

La cantante malagueña Diana Navarro, en una imagen de archivo / Álex Zea

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Diana Navarro es una de las artistas elegidas para actuar en el encuentro de la Iglesia de Madrid con el Papa Leon XIV, que se celebrará el próximo 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabeu. La malagueña integrará el elenco formado por Daniel Diges, David Bustamante, Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López ,además de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a su cuerpo de baile, según ha informado la Archidiócesis de Madrid.

Asimismo, se está organizando un gran coro, integrado por un millar de voces —300 de ellas infantiles—, acompañado por 70 músicos y 100 bailarines. El encuentro, que arrancará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, incluirá un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración conjunta de la diócesis. El programa combinará obras de autores clásicos y contemporáneos, desde Ludwig van Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón o Diego Torres.

La Archidiócesis ha destacado además la interpretación del himno 'Alza la mirada', una composición colaborativa creada específicamente para la visita papal y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid.

Diana Navarro conoció al papa Francisco en 2024

Diana Navarro conoció al papa Francisco en 2024 / Instagram de Diana Navarro

“Tuve la suerte de conocer al papa Francisco, y me gustaba mucho su corriente de libertad y de unión de todas las personas, y espero que el Papa León sea igual, y estoy súper feliz, y me siento súper honrada de poder estar ese día", ha declarado Diana Navarro en 'ABC' sobre su participación en tan especial jornada.

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No será Diana Navarro será la única boquerona en compartir tiempo y espacio con el León XIV: Antonio Banderas recitará ante el Papa un texto sobre la unión entre la fe y la cultura durante el encuentro que habrá en el Movistar Arena de Madrid el domingo 7 de junio con el pontífice y representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

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