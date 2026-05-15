El Benalrock vuelve el 6 de junio a Benagalbón con más de ocho horas de música en directo

Benagalbón volverá a celebrar el próximo 6 de junio el Benalrock 2026. El festival, que comenzará a las 18.00 horas, reunirá durante más de ocho horas de música en directo sobre el escenario situado en la explanada de la entrada del pueblo a bandas locales y grupos procedentes de Málaga y otros puntos de Andalucía, dirigido a amantes del rock y a todas aquellas personas que quieran disfrutar de un gran ambiente y de bandas de enorme prestigio sobre el escenario.

El cartel de esta quinta edición, estará compuesto por Fulanoides y The Stone Bobbers (Rincón de la Victoria), Soberbia Ninguna (Algeciras), que regresan al festival tras su participación en ediciones anteriores, así como Turpin Covers y X Si A caso (Málaga), siendo esta última la banda más novel que se incorpora a esta cita. La jornada concluirá con la actuación de Tabletom, referente de la música malagueña, que actuará a partir de las 00.30 horas, poniendo el broche final a una noche dedicada al rock y la música en directo.

En los últimos años, el Benalrock se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas de la programación cultural del Rincón de la Victoria, gracias a una propuesta que combina música en directo, talento emergente y buen ambiente.

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Además, durante el festival habrá servicio de barra a cargo de los Mayordomos de la Virgen de la Candelaria, así como el sorteo de una guitarra personalizada, con motivo del quinto aniversario del festival, que será firmada por todos los grupos participantes. El sorteo se realizará el mismo día del evento, antes de la actuación de Tabletom.