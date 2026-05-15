La Catedral de Málaga volverá a ser el gran templo de la música para órgano

La Catedral de Málaga volverá a convertirse un año más en escenario de uno de los ciclos musicales más consolidados y esperados de la ciudad con la celebración de la XXXIV edición del Ciclo de Conciertos de Órgano, una cita organizada por el Cabildo Catedral y patrocinada por Fundación Unicaja que reunirá durante los meses de mayo y junio a destacados organistas internacionales en torno al monumental conjunto de órganos barrocos ibéricos del primer templo malagueño. Todos los conciertos serán gratuitos y de entrada libre hasta completar aforo.

Según ha informado la Diócesis en una nota, la presentación oficial del ciclo ha tenido lugar en la Catedral de Málaga y ha contado con la participación del prefecto de Música de la Catedral y vicedeán, el Rvdo. P. D. Juan Manuel Parra; la responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; y el organista de la Catedral, director musical y responsable del ciclo, Antonio del Pino.

Durante su intervención, Juan Manuel Parra ha destacado que esta edición supone ya la número treinta y cuatro de un festival que constituye "el ciclo de música clásica más antiguo de Málaga", recordando que sus orígenes se remontan a 1985 con motivo del tercer centenario del nacimiento de Johann Sebastian Bach. Asimismo, ha subrayado las distintas etapas institucionales por las que ha pasado el ciclo hasta llegar al actual patrocinio exclusivo de Fundación Unicaja, agradeciendo "el sustento económico indispensable para la realización de los mismos".

El prefecto de Música también ha puesto en valor el extraordinario patrimonio organístico de la Catedral de Málaga, recordando que el templo conserva "los órganos barrocos ibéricos más grandes que existen dentro de su estilo", con la singularidad añadida de tratarse de órganos gemelos que mantienen su estado original desde finales del siglo XVIII. De este modo, la Diócesis ha indicado que la programación de este año reunirá a intérpretes procedentes de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Italia y Portugal, consolidando así la dimensión internacional de un ciclo que vuelve a apostar por la excelencia artística y por la difusión del patrimonio musical y litúrgico de la Catedral.

Programación

El ciclo dará comienzo el miércoles 20 de mayo con el concierto del organista Johannes Skudlik, quien interpretará obras de Juan Cabanilles, Francisco de Peraza, Andrés de Sola, Pedro de San Lorenzo, Mozart, Carlos Seixas, Vicente Rodríguez, Anselmo Viola, Johann Sebastian Bach y la célebre "Batalla famosa" anónima, contando además con la participación especial del percusionista Daniel García de Castro.

La segunda cita tendrá lugar el 27 de mayo con la actuación del organista Frank Heye, cuyo programa incluirá composiciones de Abraham van den Kerckhoven, Pieter Cornet, Francisco Correa de Arauxo, Juan Cabanilles, Johann Sebastian Bach y Hans Koolmees.

Por otro lado, el 3 de junio será el turno del organista eslovaco Stanislav urin, quien ofrecerá un repertorio integrado por piezas de autores como Johann Caspar Kerll, Juan Cabanilles, Samuel Marckfelner, Domenico Zipoli, Benedetto Marcello, Johann Pachelbel, Frantiek Xaver Brixi o Baltassare Galuppi, entre otros.

La programación continuará el 10 de junio con el concierto del organista Angelo Castaldo, que contará además con la participación de Antonio del Pino al órgano del Evangelio en diversas piezas para dos órganos. El repertorio incluirá obras de Juan del Barrio, Samuel Scheidt, Bernardo Storace, Aurelio Bonelli, Juan Cabanilles, Joaquín Asiain, Diego Gallardo y el Padre Antonio Soler.

Finalmente, el ciclo concluirá el 17 de junio con la actuación del organista Rafael Madanços, quien interpretará composiciones de Antonio Correa Braga, Mozart, Manuel Rodrigues Coelho, Pedro de Araújo, Anton Bruckner, Carlos Seixas, Diego da Conceição, Camille Saint-Saëns y diversas piezas anónimas, contando además con la participación especial de los coralistas del encuentro internacional "Sing Along" organizado por Interkultur. Todos los conciertos, de entrada libre y gratuita, se celebrarán en la Catedral de Málaga los miércoles 20 y 27 de mayo y 3, 10 y 17 de junio a las 19:30 horas.

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Finalmente, Juan Manuel Parra ha concluido destacando el clima de silencio y recogimiento que el público ha sabido mantener a lo largo de los años, permitiendo disfrutar "de una manera casi mística" de la música, subrayando además la voluntad del Cabildo Catedral de seguir aportando a la vida cultural de Málaga "encuentros que combinan la espiritualidad y el arte.