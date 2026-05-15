La Feria del Libro de Málaga abre con éxito su nueva etapa: un 10% más de ventas

La 55ª Feria del Libro de Málaga (FLM), que se ha celebrado entre los pasados 30 de abril y 10 de mayo, ha cumplido las expectativas que se marcó. El balance general de esta edición ha arrojado cifras "excelentes", según su organización, con un incremento del 10% en las ventas (se despacharon un total de 43.000 ejemplares), alcanzando una facturación cercana a los 550.000 euros. Un dato muy relevante si tenemos en cuenta que el presente año ha recortado una jornada con respecto a la edición de 2025. Junto a los datos económicos, la subida más espectacular se ha registrado en la asistencia a actividades y presentaciones, que se ha disparado un 50%, expresa el balance de la cita.

Para el director de la FLM, Manuel García Iborra, la Feria ha conectado este año con los mejores momentos de su propia historia y ha vivido este 2026 una evolución valiente hacia un evento cultural y literario de gran envergadura. García Iborra destaca que, a pesar de que el entorno sectorial no vaticinaba un buen año para el mercado del libro, esta edición “ha podido con esa tendencia de descenso de ventas de los últimos meses". Y considera que esta 55ª convocatoria marca por tercer año consecutivo una tendencia que espera se traduzca el próximo año en más casetas o en una programación que seguirá buscando nuevos públicos.

En este sentido, la respuesta de los malagueños a la propuesta cultural ha sido masiva, con 7.500 personas participando en las distintas actividades. El cartel de este año ha combinado el atractivo de autores internacionales como los británicos Irvine Welsh y Allan Hollinghurst, con figuras nacionales de primer nivel como María Dueñas, Lorenzo Silva, Marta Robles, Bernardo Atxaga, Llucia Ramis, José Antonio Martín Pallín, Amarna Miller, Vicente Vallés, Andrés Neuman, Amparo Llanos, Elsa Punset, Ana Garriga y Carmen Urbita, Juan Cruz, Isabel Bono, Christian Gálvez, Vicente Luis Mora y Chantal Maillard.

El nuevo director de contenidos de la Feria del Libro de Málaga, Txema Martín, subraya que esta convocatoria ha supuesto un "punto de inflexión" gracias a una programación capaz de mezclar autores internacionales y nacionales con voces nuevas y populares, bajo una misma coherencia; además, subraya la incorporación del Recinto Eduardo Ocón para "generar una atmósfera muy especial y distinta". "Málaga ha demostrado que existe un enorme deseo de literatura cuando esta se plantea como experiencia compartida", concluye el responsable.

Volver a ser la tercera feria española

Tras unos años complicados, marcados por la crisis del sector editorial y librero, la Feria del Libro de Málaga se propuso volver a ser la que fue durante un tiempo, «la tercera feria española», tal y como recuerda García Iborra. La búsqueda de un nuevo esplendor vino con cifras al alza: así, se desplegaron en el Paseo del Parque 71 casetas, el mayor número de la historia, incrementándose en un 10% el total de editoriales y librerías presentes en el encuentro; también se añaden espacios (el Auditorio Eduardo Ocón acoge actividades, las presentaciones más mediáticas) y se ha creado un premio de relatos, para que la Feria sea un acontecimiento más abierto y «de ciudad», en palabras de Txema Martín.

También se han sumado patrocinios privados (liderados por la Fundación Unicaja) para enriquecer el presupuesto, que pasa de los 130.000 euros de la convocatoria del 2025 a los cerca de 190.000 consignados para la edición aún en curso.