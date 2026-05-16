"Componer es un exorcismo total"

Confiesa Pablo Alborán que, desde hace unos meses, València tiene un sentido especial en su vida. En el hospital La Fe aprendió que la vida da segundas oportunidades y que siempre se puede partir de cero. La enfermedad, y la posterior recuperación de un familiar, cambió su forma de ver la vida como lo describe en las canciones que forman parte de Kilómetro cero, el álbum que el 6 de junio presentará en el Marenostrum Fuengirola.

Kilómetro cero suena a punto de partida, pero también a regreso. ¿Qué significa volver a ese lugar inicial después de tantos éxito?

Este disco tiene un sonido y un mensaje más honesto que los anteriores porque no soy el mismo. Hace un año en mi casa pasamos por un proceso de quimioterapia y una persona de mi familia se curó gracias al trasplante de médula. Eso hizo que mi vida, y la de toda mi familia, partiera de cero otra vez. La vida nos ha dado otra oportunidad y hacer un disco siempre es un kilómetro cero porque escribo las cosas que me pasan y siento.

¡Qué difícil es lidiar con lo inesperado y sentir lo vulnerables que somos!

Totalmente. Y también saber que somos más fuertes de lo que nos pensamos. La vida te sorprende para bien y para mal, pero te sorprende. En mi caso, superamos el bache y escribí con alegría. Ahora siento las cosas de una manera más pura. No sé cómo explicarlo pero todo tiene otro sentido, amor, relaciones, trabajo, fama, dinero... Hacer un disco desde ahí ha sido muy especial, porque ha sido como una segunda oportunidad.

El cantante malagueño, Pablo Alborán posa para La Opinión de Málaga, en la última entrevista que dio a este periódico. / Álex Zea

¿Siente, por esa pureza, que ahora está más cerca del Pablo que empezó que del que vivía en la burbuja del éxito?

Siempre he intentado darme cuenta aunque reconozco que no siempre me ha pasado. He luchado mucho por ser consciente de lo que me pasaba, pero sí que es verdad que, al menos de lo fundamental, ahora disfruto las cosas mucho más y eso me hace sentir vivo y más lejos de lo banal y superficial. En la industria y en la exposición hay mucho de eso que yo ahora me tomo como un juego y me divierte, pero lo que realmente me importa, está presente en mis canciones.

¿Es más disfrutón?

Sí, la verdad es que ahora devoro la vida.

¿Los conciertos también los disfruta más?

Cambié de equipo, de management y de otras muchas cosas que ya no coincidían con mi manera de pensar, sentir y con el concepto de lo que quería. Quería y quiero tener una actitud diferente frente a las cosas y lo he conseguido con un equipazo con una actitud buenísima con el que disfrutamos mucho de lo que nos pasa,

Cuando escuchas o ve al Pablo de hace cinco años, ¿se reconoce?

Sí, pero ahora soy más consciente de las cosas y más presente. Creo que es importante en la vida tener un mensaje y mi mensaje me ha llegado por lo que, desgraciadamente o afortunadamente, hemos pasado en casa. Todos hemos cambiado mucho y ahora tengo una actitud frente a la vida más vitalista. No nos hemos vuelto ninguno Mister Wonderful, pero sí hemos redescubierto que la vida es muy bonita. A veces nos dejamos arrastrar por las preocupaciones, por el querer cumplir, el querer contentar, el querer exigirnos demasiado y nos olvidados de lo que realmente vale la pena que es vivir y disfrutar. He aprendido que hay que vivir al cien por cien el presente.

¿Entonces podríamos decir que este disco y esta gira es una celebración?

Este es un disco que celebra la vida y una gira que celebra todo lo que me ha hecho llegar hasta aquí. Conseguir estar aquí, 16 años después, ha sido durísimo y lo quiero celebrar con el público que me ha estado acompañando y me hace sentir vivo. En este disco, además, le hago un homenaje a la sanidad pública.

¿Le sigue sorprendiendo la reacción del público ante canciones como Solamente tú, Saturno o Tabú?

Me sorprende porque yo nunca lo doy nada por hecho. Cada vez que me subo a un escenario y veo que la gente sigue estando ahí me emociona. Además, como estoy también un poco más sensible, es como que me dejo llevar por la emoción y lo gozo y lo agradezco mucho más. Todo lo valoro muchísimo.

Hasta ahora era muy reservado con su vida privada, pero muy generoso emocionalmente en sus canciones. ¿Dónde pone hoy el límite entre contar y exponerse?

Cuando compongo no pienso en la exposición que va a tener esa canción porque, si lo pensara, no escribiría desde la sinceridad. Si alguien me quiere conocer de verdad, mi intimidad más grande está en mis canciones, porque soy yo al cien por cien.

¿Qué ha aprendido de su público en estos años que antes no entendía?

Respeto mucho más el esfuerzo gigante que se hace por ver un artista. Hay gente que hace kilómetros y kilómetros por ver un concierto y pensar que alguien ha hecho todo eso porque representas algo en su vida es una responsabilidad muy grande, pero a la vez, un regalo muy bonito que tú tienes que devolver afinando en tu concierto y sacrificando muchas cosas de tu vida para poder dar el 100% en el escenario. Los años de guitarra debajo del brazo cantando por bares tiene ahora, cuando lleno un espacio, todo su sentido y eso hace dar el triple en cada concierto.

¿Hay alguna canción que todavía le cueste cantar porque le remueva demasiado?

Planta 7 es un homenaje a la planta siete del Hospital La Fe de València y un homenaje a la sanidad pública y a todo aquel que cuida o esté pasando por una aventura como un trasplante de médula. El otro día una chica me dijo que, tras siete meses en Cuidados Intensivos, mi concierto fue su primera salida y eso me emocionó muchísimo.

¿Habrá un tercer kilómetro cero?

Bueno, de momento es suficiente. Para septiembre llega otro reto musical muy grande pero que no puedo contar todavía. Ése va a ser mi siguiente paso.