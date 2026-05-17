Cultura para todos
Málaga se hace música a plena luz de la luna
La Noche en Blanco, la cita más participativa y familiar con la cultura, celebró anoche su decimoséptima edición, dedicada por entero a la música. Cartofonías de la ciudad, experiencias inmersivas, conciertos sinfónicos y corales, instalaciones para los más pequeños... Todo tipo de iniciativas para que la ciudad, por unas horas, escribiera otra partitura para sí misma
Diecisiete ediciones ya de la Noche en Blanco en Málaga, diecisiete temporadas en que la capital de la Costa del Sol dedica una velada y su madrugada a la cita más participativa de la cultura, en la que los museos y monumentos abren sus puertas de par en par, se organizan actividades efímeras para todos los públicos y, en suma, el sector creativo de la ciudad muestra su mejor cara a plena luz de la luna.
Anoche se celebró una nueva edición del encuentro, con la música como gran leit motiv, por lo que las calles del Centro Histórico, pero también de otros rincones de la urbe, ofrecieron todo tipo de bandas sonoras hasta la 1 de la madrugada. Conciertos de piano en el Patio de Cadenas de la capital, instalaciones audio para los más pequeños de la casa, cartofonías para descubrir las huellas sonoras de la ciudad, experiencias inmersiva sdonde música, luz y movimiento se combinan para transformar un lugar, hologramas que transformaron poemas del malagueño Rafael Pérez Estrada en canciones... Tecnología y artesanía unidas para que Málaga sonara a las mil maravillas en una noche para que las familias descubrieran las posibilidades culturales de una ciudad que siempre quiere asombrarse a sí misma.
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