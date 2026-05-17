Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta - Málaga CFRestos romanos en las obras del metroFugitivos en la Costa del SolFallece escaladora en el Torcal de AntequeraJornada de reflexión'Árboles pica-pica' en Alegría de la HuertaResultados de las elecciones andaluzasAsí están los sondeos de las elecciones
instagramlinkedin

Cultura para todos

Málaga se hace música a plena luz de la luna

La Noche en Blanco, la cita más participativa y familiar con la cultura, celebró anoche su decimoséptima edición, dedicada por entero a la música. Cartofonías de la ciudad, experiencias inmersivas, conciertos sinfónicos y corales, instalaciones para los más pequeños... Todo tipo de iniciativas para que la ciudad, por unas horas, escribiera otra partitura para sí misma

Málaga celebra la Noche en Blanco

Málaga celebra la Noche en Blanco

Ver galería

Málaga celebra la Noche en Blanco / Gregorio Marrero

La Opinión

Diecisiete ediciones ya de la Noche en Blanco en Málaga, diecisiete temporadas en que la capital de la Costa del Sol dedica una velada y su madrugada a la cita más participativa de la cultura, en la que los museos y monumentos abren sus puertas de par en par, se organizan actividades efímeras para todos los públicos y, en suma, el sector creativo de la ciudad muestra su mejor cara a plena luz de la luna.

Anoche se celebró una nueva edición del encuentro, con la música como gran leit motiv, por lo que las calles del Centro Histórico, pero también de otros rincones de la urbe, ofrecieron todo tipo de bandas sonoras hasta la 1 de la madrugada. Conciertos de piano en el Patio de Cadenas de la capital, instalaciones audio para los más pequeños de la casa, cartofonías para descubrir las huellas sonoras de la ciudad, experiencias inmersiva sdonde música, luz y movimiento se combinan para transformar un lugar, hologramas que transformaron poemas del malagueño Rafael Pérez Estrada en canciones... Tecnología y artesanía unidas para que Málaga sonara a las mil maravillas en una noche para que las familias descubrieran las posibilidades culturales de una ciudad que siempre quiere asombrarse a sí misma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents