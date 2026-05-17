Cáncer terminal
Muere a los 79 años la gran soprano británica Felicity Lott
Comenzó a tocar el piano a los cinco años y el violín a los 12, pero acabó destacando por su talento excepcional en el canto
France Presse
La gran soprano británica Felicity Lott, muy apreciada en el Reino Unido y también en Francia, su país de corazón, murió el sábado a los 79 años, indicó el domingo su agente en un comunicado. La artista había revelado el lunes en una entrevista con la BBC que padecía un cáncer en fase terminal descubierto un año antes.
Felicity Lott vivió "su enfermedad con una gran dignidad y una total aceptación" y "mantuvo hasta el final una elegancia y un estilo absolutamente característicos", declaró su agente, Sue Spence. Durante sus cuatro décadas de carrera, esta cantante, apodada 'Flott', actuó en óperas y salas de concierto de todo el mundo, conocida por sus interpretaciones de obras de Richard Strauss, Jacques Offenbach y Wolfgang Amadeus Mozart.
Nacida en 1947 en Cheltenham, en el oeste de Inglaterra, esta amante de la música comenzó a tocar el piano a los cinco años, y más tarde el canto y el violín a los 12. Estudió en la Royal Academy of Music e hizo su debut en la ópera en 1975, sustituyendo a última hora a la intérprete de Pamina en La flauta mágica de Mozart.
"Una de las mejores sopranos"
La cantante, que actuaba regularmente en el gran festival de música clásica BBC Proms, fue nombrada dama por Elizabeth II en 1996. También fue condecorada con la Legión de Honor en Francia. El Royal Ballet and Opera rindió homenaje a "una de las mejores sopranos de su época, celebrada en todo el mundo por la gracia (...) y la pureza de su voz", que había conservado su "autenticidad y una autodironía" muy británicas.
La Opéra de Paris también rindió homenaje a quien "mantenía con Francia una relación profundamente afectiva", después de haber pasado un año como asistente de inglés en un instituto cerca de Grenoble antes de ingresar en la Royal Academy. "Fue allí donde se inscribió en el Conservatorio de Grenoble y conoció a la profesora Elisabeth Maximovic, quien detectó en ella un talento excepcional y la animó a convertirse en cantante", indica el comunicado.
"Felicity Lott defendió el repertorio francés con una dicción incomparable, una sensibilidad única y un amor sincero por la cultura francesa que le valieron, a lo largo de toda su carrera, la fiel admiración del público francés", según la Ópera de París.
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