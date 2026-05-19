Berna Perles, Emilio Alba, Inmaculada Jabato, INCIDE y Juan Ceyles, Medallas del Ateneo de Málaga 2026

Las Medallas del Ateneo de Málaga del 2026, con las que esta institución reconoce públicamente a aquellas personas e instituciones que, con su trabajo, esfuerzo, solidaridad y espíritu crítico, contribuyen a hacer de Málaga una ciudad mejor y proyectan su nombre más allá de nuestras fronteras, ya tienen 'propietarios'. los galardonados son la soprano Berna Perles, el oncólogo Emilio Alba, la periodista Inmaculada Jabato, la Asociación INCIDE y el escritor, editor y diseñador Juan Ceyles. La gala de entrega tendrá lugar el próximo jueves 18 de junio, a las 19:30 horas, en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Berna Perles: garganta de élite

La soprano malagueña Berna Perles es hoy una de las voces más reconocidas del panorama lírico nacional e internacional, consolidada en los principales escenarios españoles y europeos.

Entre sus éxitos más recientes destacan su aclamada interpretación de 'Yerma' en la Ópera de Tenerife, así como sus actuaciones en 'Norma' en el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Verdi de Pisa y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, o 'Manon Lescaut' en Baluarte, el Teatro Cervantes de Málaga y el Saaremaa Opera Festival de Estonia.

Formada inicialmente como pianista durante más de una década, finalizó el Grado Superior de Canto en Málaga con Premio Extraordinario y completó su formación en Roma y Viena junto a Glenys Linos, discípula de Elvira Hidalgo. Su carrera dio un impulso decisivo en 2016, año en el que obtuvo el Primer Premio en tres concursos internacionales de canto.

Desde entonces, ha desarrollado una intensa trayectoria artística que la ha llevado a debutar y regresar a escenarios como el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu o el Teatro de la Zarzuela, donde ha participado en producciones como 'Il trittico' de Puccini bajo la dirección de Susanna Mälkki, 'Die Zauberflöte' con Gustavo Dudamel o el estreno en España de 'Hadrian', de Rufus Wainwright, presentado también en el Festival de Peralada.

Ha trabajado bajo la dirección de maestros como Gustavo Dudamel, Marco Armiliato, Gustavo Gimeno, Susanna Mälkki, Andrea Marcon o Manuel Hernández Silva, y ha colaborado con algunas de las principales orquestas del país, entre ellas la Orquesta de Radio Televisión Española, la Real Filarmonía de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña o la Filarmónica de Málaga.

En el ámbito discográfico, ha grabado un álbum de dúos junto al barítono Carlos Álvarez, con quien también actuó en la Expo de Dubái, además de la zarzuela El puñao de rosas. Próximamente verá la luz nuevos proyectos junto al sello IBS Classical, entre ellos La vida breve, de Manuel de Falla, y Margot, de Joaquín Turina.

El oncólogo Emilio Alba / La Opinión

Emilio Alba: el luchador contra el cáncer

Por su parte, Emilio Alba es una de las voces más reconocidas de la medicina en nuestro país. Llegó en 1987 al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria como único oncólogo del centro. Tras casi cuatro décadas de trayectoria profesional, ha dejado recientemente la jefatura del Servicio de Oncología Médica, convertido hoy en un referente nacional con más de veinte especialistas y protagonista de algunos de los avances científicos más importantes en la lucha contra el cáncer. Durante más de treinta años ha liderado el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, transformando la atención oncológica en Andalucía desde una visión marcada por la excelencia médica, la investigación y la cercanía humana. Es director del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de IBIMA y del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES-UMA), además de coordinador del área de Oncohematología y Enfermedades Raras en IBIMA. Actualmente ocupa la dirección científica del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), fundación especializada en investigación oncológica traslacional.

La periodista Inmaculada Jabato / La Opinión

Inmaculada Jabato: la comunicadora por excelencia

Licenciada en Historia Contemporánea y en Arte Dramático, Inmaculada Jabato,durante más de tres décadas ha desarrollado una destacada trayectoria profesional en prensa, radio y televisión, especialmente en Radio Nacional de España y Canal Sur.

En Canal Sur Televisión dirigió y presentó el programa 'Somos Más', distinguido en varias ocasiones como referente de programación feminista y actualmente integrado en el archivo del Instituto Andaluz de la Mujer.

En Radiocadena Málaga dirigió y presentó programas de contenido social e informativo, mientras que en Canal Sur Radio se convirtió en una de las voces más reconocidas de la comunicación andaluza gracias a espacios que forman parte de la memoria colectiva, entre ellos 'A pleno sur', 'Lo que yo más quiero', 'Mira quién habla', 'La vida alegre', 'La Buena Estrella', 'La calle de en medio', 'Mar de coplas' o 'Atentamente'. Durante la pandemia retomó además el programa con el que inició su carrera: Música y letra. A su labor periodística suma una intensa actividad docente y divulgativa, impartiendo conferencias y talleres relacionados con cuestiones de género. Ha estado vinculada al Instituto Andaluz de la Mujer desde sus inicios, formando parte del equipo fundador del Observatorio para la Publicidad Sexista y del jurado de los Premios Meridiana.

Una campaña de INCIDE / La Opinión

Asociación INCIDE: por la igualdad de oportunidades

La Asociación INCIDE —Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación— se constituyó formalmente en 1990 como Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular. Desde entonces, desarrolla una intensa labor educativa y social basada en la defensa de valores como la tolerancia, la democracia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

En 2026 celebra su 35º aniversario, poniendo en valor décadas de trabajo por la inclusión social y educativa de mujeres, minorías étnicas, infancia, juventud y personas mayores.

Especialmente relevante ha sido su intervención en barrios malagueños como Cruz Verde-Lagunillas o Los Asperones, donde trabaja para combatir la exclusión social y la pobreza a través de la educación, la cultura y la formación para la inserción laboral.

Entre sus proyectos más representativos destacan iniciativas como Caló Memoria Viva o Realidades sin prejuicio, así como el Programa de Educación de Calle subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, centrado en acciones de mediación, educación, ocio y promoción de la cultura gitana.

INCIDE cuenta además con una amplia red de voluntariado extendida por toda la ciudad y parte de la provincia, especialmente vinculada al apoyo educativo en la escuela pública, ámbito en el que fue pionera con la creación de una red de aulas matinales para favorecer la conciliación familiar y laboral.

Juan Ceyles / La Opinión

Juan Ceyles: heterodoxo renacentista de la cultura

Licenciado en Filología Hispánica y con estudios de Derecho, Diseño Gráfico y Comunicación, Juan Ceyles ha participado a lo largo de su trayectoria en innumerables iniciativas culturales impulsadas desde Málaga y su provincia.

Escritor, poeta, diseñador, editor, creador gráfico y activista cultural, su figura representa una de las trayectorias más singulares y heterodoxas de la creación contemporánea malagueña. Su trabajo se caracteriza por la originalidad, el espíritu de vanguardia y la constante exploración de nuevos lenguajes artísticos.

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos culturales como Grupo 9, Estudio 70 Teatro de Cámara y Ensayo, las revistas Cincel y Trasvía, el Taller de Creación Literaria de la Universidad de Málaga, la plataforma Tertuliacción, Ultramar Ediciones o la editorial Manca.

Ha desarrollado además una destacada trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación y la dirección creativa en estudios y agencias como Disigno, RW, ADN u Oreille Comunicación.

En 2009 ingresó en la Junta Directiva del Ateneo de Málaga, donde dirigió la revista y el magazine ANS. Posteriormente impulsó proyectos como el grupo Circlessión y la editorial El Toro Celeste, cuya dirección compartió con el poeta Rafael Ballesteros.

En el ámbito literario ha publicado títulos como 'Paisaje de lumiagos', 'Versos para enterrar el verano', 'Inventario de poemas crónicos y metafísicos', 'Cruzando Kazmadán' o 'Diario de un transformista', entre otros. También ha desarrollado proyectos vinculados a la poesía visual, la música y la experimentación gráfica.

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Desde marzo de 2021 impulsa la colección 'Uróboros', centrada en la creación contemporánea y la reflexión artística.