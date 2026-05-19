La Comic-Con presenta en Cannes el programa para internacionalizar empresas andaluzas

La San Diego Comic-Con de Málaga ha participado por primera vez en el Marché du Film de Cannes (Francia), uno de los mercados cinematográficos más importantes a nivel mundial, donde ha presentado Developing Universal Narratives from Andalusia (DUNA), un programa para internacionalizar empresas andaluzas. La Comic-Con ha recordado este martes en un comunicado que es "punto de encuentro de las industrias creativas europeas y, como tal, reúne a fans, creadores, estudios, editoriales y empresas del sector del entretenimiento en torno al cine, las series, el cómic, los videojuegos y la animación, entre otras".

Esa vocación de reunión y conexión ha propiciado la creación de DUNA, que facilita la conexión entre profesionales y empresas audiovisuales y turísticas que contribuyen al crecimiento de las industrias creativas. Con el objetivo de generar oportunidades de negocio, DUNA coordinará encuentros durante la convención entre productoras de primer nivel con recorrido internacional y pymes andaluzas vinculadas a la industria y cuyos servicios influyan en su desarrollo.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha señalado que la Comic-Con es "una plataforma de visibilidad única, con capacidad para impulsar la industria creativa, audiovisual y turística de la comunidad y contribuir a que el talento andaluz sea también una carta de presentación del destino". Ha destacado la oportunidad que supondrá para las pymes de la región poder presentar proyectos y establecer posibles vías de colaboración "en un sector con un claro aporte a la dinamización, diversificación y generación de riqueza y empleo en la comunidad". A su vez, DUNA permitirá a las productoras conocer mejor la faceta de Andalucía como destino estratégico para la industria audiovisual.

A través de estos encuentros, podrán explorar sus recovecos, posibilidades y el talento andaluz en este sector que históricamente ha hecho posibles títulos como 'Star Wars Episodio II: El ataque de los clones', 'Juego de Tronos', 'Wonder Woman 1984', 'Warrior Nun', 'The Crown' o 'The Walking Dead: Daryl Dixon', entre otros.

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá su aforo de 90.000 asistentes (22.500 por jornada) y ampliará sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados en su 'Exhibitor Hall' y un 'Artists’ Alley' de mayores dimensiones.

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El evento, que celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre, ya tiene invitados confirmados como Elijah Wood y Sean Astin ('El señor de los anillos'), Richard Dean Anderson ('MacGyver'), Kristian Nairn ('Juego de Tronos'), Iñaki Godoy ('One piece'), Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'), John Romita Jr. ('Spider-Man', 'Kick-Ass') o Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse').