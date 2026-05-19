La malagueña Rocío Molina y 'Los miserables' tocan el cielo en unos Premios Talía a todo gas

Se respiraba ilusión en los Talía. La nueva etapa que Magüi Mira está liderando en la Academia de las Artes Escénicas le ha sentado de fábula. Tras la tensión acumulada por la sucesión de Cayetana Guillén Cuevo, su anterior presidenta, la tercera, cierto júbilo parece haberse instaurado. Mientras Lydia Bosch, Antonio Banderas, Petra Martínez, Miguel Rellán y Mariano Peña, entre otros, paseaban por la alfombra roja, quedó patente. Es cierto que ninguno se jugaba alguno de los galardones, pero la química que derrocharon a las puertas de los Teatros del Canal ya vaticinaba la mejor edición hasta la fecha. “Celebramos la vida y el valor de vivirla. Premiamos el riesgo, la excelencia. Cualquier acto requiere de muchos talentos”, dijeron Jorge Blass y Carmen Conesa, los presentadores, al iniciar la gala. Buen ojo. Las artes escénicas atraviesan un gran momento en España. El triunfo de Los miserables y la malagueña Rocío Molina así lo confirma.

Si han pasado recientemente por la Gran Vía y se la han encontrado atestada de gente como si fuera Navidad, la culpa es de los musicales. Este año, son legión. Se cuentan por docenas. Y, cada vez, atraen a más público. Un éxito que Antonio Banderas, en 2023, tras estrenar El fantasma de la ópera, predijo: Madrid se ha convertido en la capital del musical en español colocándose a la altura de Nueva York, París y Londres por el volumen y la calidad de sus propuestas. Este lunes, en la cuarta fiesta de los Talía, ojo, nadie lo puso en duda. Los miserables se hizo con el título a Mejor espectáculo de teatro musical, arrebatándoselo a Wicked, el otro pelotazo de la temporada. Cada uno aspiraba a cuatro premios, convirtiéndose en las candidaturas más laureadas de la velada: por su parte, Teresa Ferrer (Los miserables) recibió la estatuilla a Mejor actriz, Adrián Salzedo (Los miserables) a Mejor actor y Enric García (Los miserables) a Mejor dirección musical.

'Los miserables' se han hecho con el premio a Mejor espectáculo de teatro musical. / ARCHIVO

Uno de los objetivos que Magüi Mira planteó al asumir el cargo el 12 de enero fue devolver el foco al talento español, alejándose así de internacionalización que Cayetana Guillén Cuervo impulsó durante su mandato. Un cambio que busca consolidar unos premios aún demasiado jóvenes para hacer la competencia a los Max, de la SGAE, que el 1 de junio celebrarán su 29ª hornada. Por ello, pecando de esta lozanía, anoche, en los Talía se río, aplaudió y gritó con la pasión de las primeras veces. En especial, al entregar el Premio de Honor a María Galiana. “Lo importante no es que te den un premio, si no merecerlo. Y yo no estoy muy segura de que merezca éste. Pero de lo que no tengo duda es de que, en el tiempo que me quede de vida, que no será mucho, voy a seguir luchando con todas mis fuerzas por disfrutar de esta profesión”, dijo la actriz.

Aunque se ha puesto bajo los mandos de Fernando Trueba, José Luis Cuerda, Vicente Aranda y Benito Zambrano, con quien ganó el Goya a Mejor actriz de reparto por Solas, su tierna Herminia en Cuéntame cómo pasó la ha vuelto inmortal. Es la abuela de España. Con toda la responsabilidad que esto supone. Por ello, mientras leía su discurso, hipnótica, no pudo evitar emocionarse. Son tantos los años acompañando al público que, ahora, a sus 90 primaveras, está recogiendo todo el amor sembrado: “Hay una frase de Mario Benedetti que, para mí, es un mantra: no te rindas, que la vida es eso, perseguir tu sueños”.

Apoyos a Palestina

Calentamiento, de Rocío Molina, Premio Nacional de Danza en 2010, partía como una de las favoritas. Competía con La mort i la primavera, de La Veronal, una de las compañías clave en la vanguardia española. Sin embargo, el triunfo fue de ella: suyos son los trofeos a Mejor intérprete femenina de danza, Mejor espectáculo de danza y Mejor coreografía. “Quiero levantar este premio por mis compañeras que han hecho posible este proyecto. Juntas hemos creado un cuerpo que no quiere obedecer a la mirada fría”, apuntó la bailaora de Torre del Mar, que además ostenta la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El jurado, por otro lado, reconoció a Israel Galván como Mejor intérprete masculino de danza. Y, en el plano lírico, condecoró a Ruth Iniesta, por La traviata, y a Xabier Anduaga, por La sonnambula.

Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, junto Ernest Urtasun, ministro de Cultura. / EFE

Con el agua como leitmotiv de la edición, Blass y Conesa fueron hilvanando todas las categorías. Lo hicieron con ritmo, con el puntito justo de humor que tan bien sienta a estas convocatorias. Uno de los momentos más emocionantes lo encabezó Nathalie Poza, nombrada Mejor actriz protagonista de teatro de texto. “No tengo palabras porque no me lo esperaba. Se lo quiero dedicar a las mujeres que me encuentro en todas partes. Y, sobre todo, a los desconocidos. Os prometo confiar en vuestra bondad”, señaló. A lo que Ángel Ruiz, también distinguido, entre risas, añadió: “Gracias por este premio, compañeros. Parece que me tenéis cariño”.

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Antonio Banderas, en la gala de entrega de los Premios Talía 2026. / EUROPA PRESS

Esencia se convirtió en el Mejor espectáculo de teatro de texto. Mientras que Ignacio García May se hizo con la Mejor autoría. A Mamen García y Luis Bermejo les recompensaron sus trabajos en Caperucita en Manhattan y Los yugoslavos, respectivamente, como secundarios. Y la Mejor labor de compañía fue la de Mal Pelo. “Creo en el teatro como arte denuncia y crítica. Por ello, quiero aprovechar este micrófono para no olvidarnos del genocidio. Hay que seguir hablando de Palestina y presionando al Gobierno para que cese todo tipo de relaciones con Israel”, subrayó Blanca Añón, premiada por la escenografía de Orlando. Durante unas horas, los Talía amortiguaron los golpes que suele azotar a este gremio. Nunca es suficiente, cierto. Queda bastante por hacer. Pero qué bien sienta celebrar aquello que tanta calor nos transmite.

Palmarés

Mejor espectáculo de teatro de texto

Esencia

Memorias de Adriano

Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos

Mejor espectáculo de teatro musical

Cenicienta

Los miserables

Wicked

Mejor espectáculo de danza

Calentamiento

CÈL·LULA #5: La Quijá

La mort i la primavera

Mejor espectáculo de circo

Circlassica: Noel

Conhort

Empaque

Mejor espectáculo de lírica

El Vizconde

El dúo de La Africana

Yerma

Mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York

Torera

Mexodus

Los soles truncos

Mejor actriz protagonista de teatro de texto

Gema Matarranz por Dysphoria

Irene Escolar por Personas, lugares y cosas

Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo

Mejor actor protagonista de teatro de texto

Ángel Ruiz por El rey de la farándula

Lluís Homar por Memorias de Adriano

Pablo Derqui por Un tranvía llamado deseo

Mejor actriz de reparto de teatro de texto

Esperanza Elipe por Mihura: el último comediógrafo

Mamen García por Caperucita en Manhattan

Natalia Hernández por El Entusiasmo

Mejor actor de reparto de teatro de texto

Joaquín Climent por Esencia

Luis Bermejo por Los yugoslavos

Raúl Prieto por El entusiasmo

Mejor dirección de escena

Lucía Carballal por Los Nuestros

Rocío Molina y Pablo Messiez por Calentamiento

Juan Carlos Rubio por Música para Hitler

Mejor autoría de teatro de texto

Ignacio García May por Esencia

María Velasco por Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos

Pablo Remón por El entusiasmo

Mejor actriz de teatro musical

Cristina Picos por Wicked

Julia Möller por Houdini

Teresa Ferrer por Los Miserables

Mejor actor de teatro musical

Adrián Salzedo por Los Miserables

Hugo Ruiz por Godspell

Javier Ibarz por Wicked

Mejor dirección musical de teatro musical

Enric García por Los Miserables

Joan Miquel Pérez por Wicked

Julio Awad por Cabaret

Mejor intérprete femenina de lírica

Irene Palazón por El Vizconde

Ruth Iniesta por La Traviata

Sabina Puértolas por La Traviata

Mejor intérprete masculino de lírica

César San Martín por El Vizconde

Gerardo Bullón por Quien porfía mucho alcanza

Xabier Anduaga por La Sonnambula

Mejor intérprete femenina de danza

Isabel Vázquez por Zambra de la buena salvaje

Maribel Gallardo por Medea

Rocío Molina por Calentamiento

Mejor intérprete masculino de danza

Daniel Abreu por Es aquí

Israel Galván por El Dorado

Jesús Carmona por Súper-viviente

Mejor coreografía

GN|MC Guy Nader | Maria Campos por Natural order of things

Paloma Muñoz por CÈL·LULA #5: La Quijá

Rocío Molina por Calentamiento

Mejor escenografía

Blanca Añón por Orlando

César Marín por Un nadal de circ a l’Escalante

David Pizarro y Roberto del Campo por American Buffalo

Mejor iluminación

Ion Aníbal López por El Efecto

Juanjo Llorens por Godspell

Pilar Valdelvira por Fuenteovejuna

Mejor vestuario

Ana Garay por Yerma

Rosa Solé e Imma Ebjol por A cada pas

Vanessa Actif por Mihura: el último comediógrafo

Mejor música original

Bru Ferri por El rey de la farándula

Gerardo Gardelín por Oliver Twist

Tagore González por Memorias de Adriano

Mejor labor de producción

Compañía Cuarta Pared

Elena Carrascal

Pabellón 6

Mejor labor de compañía

AlmaViva Teatro

Mal Pelo

ZirKuSS

Estudios y divulgación en las artes escénicas

Ediciones Mahali

MAE Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques – Institut del Teatre

Revista Don Galán