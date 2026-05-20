Patrimonio
La Económica desvela la vida y cientos de obras de su Biblioteca Circulante, que inundó Málaga de libros
La Sociedad Económica de Amigos del País ofrece en su web la tercera entrega bimensual de su 'Patrimonio destacado', dedicado a la Biblioteca Circulante, que puso en marcha con gran éxito entre 1927 y 1936
La Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País, que funcionaba en Málaga desde 1821 y tomó cuerpo oficial en 1853, como primera Biblioteca Pública de la provincia, continúa desvelando sus tesoros cada dos meses, gracias a la iniciativa bimensual 'Patrimonio destacado' que, como informó este periódico, arrancó en enero y puede consultarse en la web de la Económica.
Un servicio novedoso para la Málaga de hace un siglo
En esta ocasión, la tercera entrega lleva por título 'Lecturas que van y vienen. La Biblioteca Circulante de la Sociedad Económica (1927-1936)', y se centra en compartir la historia y la documentación de esta iniciativa para que los libros 'circularan', lo que permitió la puesta en marcha de un nuevo servicio dentro de la biblioteca: los préstamos a domicilio.
Como explica en su trabajo la doctora Lucía Reigal, bibliotecaria de la Económica, este original servicio para la época nació originalmente para reutilizar ejemplares que la institución cultural más antigua de Málaga tenía duplicados; pero pronto se convirtió en un sólido proyecto cultural, que trató de ofrecer a los lectores entretenimiento, formación y las últimas novedades, que podían disfrutar cómodamente en casa.
La visita, en 1934, de una escritora, futura premio Nobel de Literatura
Como informó La Opinión, la iniciativa 'Patrimonio destacado' comenzó en enero-febrero de este año con una aproximación de Lucía Reigal a la donación de libros a la Económica del médico malagueño Manuel Casado y Sánchez de Castilla (1823-1903), y ha continuado en marzo-abril con la reconstrucción de la visita a Málaga, en 1934, de la Nobel de Literatura (en 1945), la chilena Gabriela Mistral, quien se alojó en el hotel Caleta Palace (hoy, Subdelegación del Gobierno) y visitó la Casa del Consulado, el edificio de la Económica.
Con este proyecto, explicaba el pasado enero a este diario José María Ruiz Povedano, presidente de la Económica, "queríamos dar visibilidad a la biblioteca, que es nuestra joya de la corona, mostrar el patrimonio bibliográfico".
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