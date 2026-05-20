Raíces convertirá Málaga en un gran escenario cultural donde música, patrimonio y gastronomía dialogarán en espacios únicos de la ciudad y la provincia

Málaga acogerá del 1 al 20 de junio la segunda edición de Raíces, un proyecto cultural que nace con la vocación de convertirse en una de las grandes propuestas culturales y experienciales de la ciudad y su provincia a través de una cuidada fusión entre música, patrimonio arquitectónico y gastronomía. Organizado por la Asociación Málaga Cultural y Social, el ciclo reunirá durante varias jornadas conciertos, recitales, experiencias culinarias y talleres en algunos de los espacios patrimoniales y paisajísticos más singulares de Málaga y Nerja, reivindicando la identidad cultural malagueña desde una mirada contemporánea, elegante y profundamente vinculada al territorio.

La presentación oficial del programa tuvo lugar en el emblemático restaurante El Balneario, en los históricos Baños del Carmen, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, patrocinadores, artistas, gestores culturales y algunos de los cocineros y profesionales gastronómicos más reconocidos de la provincia que formarán parte de esta segunda edición.

El acto contó con la intervención del presidente de la Asociación Málaga Cultural y Social, Manuel Navarro; el representante del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido; la responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; el presidente de Mahos, Javier Frutos; representantes de UTAMED; la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Nerja; el responsable de contenidos culturales de Raíces, Salomón Castiel; y el responsable de contenidos gastronómicos del proyecto, Fernando Rueda.

Junto a ellos, quisieron respaldar también esta puesta de largo numerosos chefs y referentes del panorama gastronómico malagueño participantes en el programa, entre ellos Adolfo Jaime, del propio El Balneario; Charo Carmona, de Arte de Cozina; Fran Rascado, de Alaparte; Cristian Fernández, de Base9; Pablo Quiñones, de Primitivo; Amador Fernández, de Amador; Candace Garland; Daniel Moreno, de Tragatá; Willie Orellana, de Uvedoble; así como la periodista gastronómica Esperanza Peláez y el director de la Escuela de Hostelería La Cónsula, Miguel Ferrer.

Raíces cuenta con el patrocinio y colaboración de Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio de Málaga, Viajes El Corte Inglés, Mahos, UTAMED y el Ayuntamiento de Nerja, además de la participación de numerosos restaurantes y profesionales del ámbito cultural y gastronómico de la provincia.

¿De dónde surge Raíces?

Raíces nace desde una idea sencilla pero profundamente poderosa: la arquitectura y la música comparten una misma vocación de armonía. Ambas disciplinas trabajan la proporción, la estructura, el ritmo y la relación entre espacio y tiempo, generando emociones y experiencias estéticas capaces de transformar la percepción de quienes las viven. A ese diálogo entre lo artístico y lo patrimonial se incorpora además la gastronomía como elemento esencial de la identidad mediterránea y como vehículo capaz de completar una experiencia cultural plenamente sensorial.

Precisamente ese carácter multisensorial es uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta el proyecto. Raíces propone una manera diferente de acercarse a la cultura, activando espacios patrimoniales de enorme valor histórico y arquitectónico mediante conciertos, recitales y experiencias gastronómicas cuidadosamente diseñadas para cada enclave. Iglesias, patios históricos, espacios naturales o edificios emblemáticos se convierten así en escenarios vivos donde el patrimonio deja de ser únicamente contemplativo para convertirse en una experiencia emocional compartida.

¿Cuando se celebrará?

El ciclo se desarrollará durante tres fines de semana de junio alternando conciertos matinales, concebidos como auténticas matinées culturales, y propuestas al atardecer donde la música y la gastronomía convivirán de manera especialmente intensa.

La programación arrancará el sábado 6 de junio a las 19.00 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina con el concierto inaugural a cargo de la prestigiosa Capilla Instrumental de Sevilla, dirigida por Valentín Sánchez Venzalá. El conjunto ofrecerá un programa de gran brillantez integrado por obras de Vivaldi, Johann Adolf Hasse, Mozart y Edvard Grieg, en una cita concebida como una gran apertura institucional y artística del festival.

El domingo 7 de junio, la Sala de Exposiciones de Nerja acogerá una de las grandes joyas musicales del programa con la interpretación de las célebres Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach en la transcripción de Dmitri Sitkovetsky, interpretadas por el Trío Lehmberg, formado por Violeta Peláez, Laura Ramírez y Adriana Pulido. La elección de Nerja como una de las sedes del festival responde además a la voluntad del proyecto de extender su propuesta cultural más allá de la capital y vertebrar culturalmente distintos puntos de la provincia.

El sábado 13 de junio, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga será escenario de otra de las grandes citas del ciclo con la participación del Sexteto de Cuerdas de la Academia Said-Barenboim, que interpretará obras de Brahms y Tchaikovsky en uno de los espacios patrimoniales más bellos y evocadores del centro histórico de Málaga. La propuesta busca precisamente establecer ese diálogo entre arquitectura, emoción y música de cámara que define la filosofía del proyecto.

Lírica y gastronomía

Uno de los momentos más singulares de Raíces llegará el domingo 14 de junio en el antiguo Cortijo Bacardí con 'Sabores y Melodías de Rossini. Un viaje musical y gastronómico con Rossini', una experiencia que combinará recital lírico y gastronomía en un entorno de enorme personalidad. El programa musical incluirá arias y fragmentos de algunas de las grandes obras del compositor italiano, interpretadas por la mezzosoprano Carla Sampedro, el tenor Quintín Bueno y el barítono Alejandro Von Büren, acompañados al piano por Juanma Parra. La experiencia se completará además con una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión.

La clausura del ciclo tendrá lugar el sábado 20 de junio con una doble cita cultural. Por la mañana, la Iglesia de San Julián acogerá un recital del pianista Alejandro Pérez, quien interpretará las tres Gymnopédies de Erik Satie en un formato íntimo y contemplativo que conectará música y patrimonio sacro en pleno corazón de Málaga. Ya por la tarde-noche, El Balneario volverá a convertirse en escenario de excepción para “In vino veritas”, una propuesta de Ministriles Hispalensis centrada en músicas cortesanas y populares de los siglos XVI y XVII, acompañada además de una experiencia gastronómica vinculada al chef Fran Rascado y su restaurante Alaparte.

El apartado gastronómico tendrá además un protagonismo muy especial a lo largo de todo el festival con la participación de numerosos restaurantes asociados y chefs de referencia de la provincia, reforzando la apuesta de RAÍCES por reivindicar también la excelencia culinaria malagueña como parte inseparable de su patrimonio cultural.

Un programa de actividades complementarias

El proyecto se completa igualmente con un programa de talleres y actividades complementarias que se celebrarán en El Balneario durante distintas jornadas del mes de junio y que contarán con la participación de destacados profesionales como Diego René, Pablo Quiñones, Charo Carmona, Cristian Fernández, Pablo Zamudio o Fran González, entre otros.

Desde la organización se ha subrayado que Raíces aspira a consolidarse como un proyecto cultural de largo recorrido capaz de generar un relato propio en torno a Málaga, poniendo en valor sus espacios históricos, su talento artístico, su patrimonio gastronómico y su capacidad para ofrecer experiencias culturales de excelencia abiertas tanto a malagueños como a visitantes.

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Toda la información sobre programación completa, compra de entradas, reservas y actividades complementarias se encuentra disponible a través de la página web oficial del festival.