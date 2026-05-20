Cultura
Xoel López, Nena Daconte, Zahara y Veintiuno, acompañados de bandas emergentes, aterrizan este fin de semana en el Festival Oh, See!
Oh, See! Málaga celebra su octava edición este fin de semana en el Auditorio de la capital combinando talento consagrado con nuevas promesas
Oh, See! Málaga celebra su octava edición este fin de semana en el Auditorio de la capital. Su cartel que reúne sobre el escenario a referentes de la escena junto a bandas emergentes.
Con una mezcla de artistas consagrados junto a nuevas apuestas del panorama de la música independiente, este festival se mantiene fiel a "su filosofía de confort, cercanía y calidad artística", tal y como afirman desde la organización.
Artistas consolidados, emergentes y DJs
Sobre el escenario el público podrá disfrutar de artistas reconocidos como Xoel López, Zahara --en formato RAVE--, Carlos Ares, Veintiuno, Nena Daconte y Sanguijuelas del Guadiana. Entre el talento emergente destacan nombres como Vera Fauna, Repión, Vangoura, Paco Pecado, Victorias, DenisDenis o Bauer. El festival continúa, además, con su propuesta electrónica con una decena de DJs.
Programación
Por días, este viernes 22 de mayo están previstas las actuaciones de Denisdenis, Paco Pecado, Repion, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Veintiuno y Second djs, en el escenario principal Victoria; mientras que en el Oh, See! Club estarán Hinojo Plata, María Calaveras, Sr. Lobezno, Fran Deeper y Sonido Tupinamba.
El sábado es el turno de Bauer, Victorias, Vangoura, Vera Fauna, Nena Daconte, Carlos Ares y Zahara Rave en el principal y de Hinojo Plata, Flow Lab Kid, David dj, Kamboya y Chitara en el club.
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