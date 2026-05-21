Real Academia Española
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, elegido académico de la RAE
Ocupará la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento
EFE
Madrid
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ha sido elegido para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.
La votación ha salido adelante en el pleno celebrado esta tarde, a puerta cerrada, en la sede de la institución, han indicado a EFE fuentes de la RAE.
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