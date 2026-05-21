'Tootsie', en Málaga: el Teatro del Soho-CaixaBank ofrece una mirada "modernizadora" de la popular comedia de los 80

En 1982, Dustin Hoffman dio la campanada comercial con 'Tootsie', una comedia dirigida por Sydney Pollack que daba una vuelta de tuerca a uno de los grandes clichés de la comedia más vodevilesca, de enredos: esta historia de un actor insoportable y engreído que encuentra en crear a una actriz y habitarla la vía del éxito no trataba simplemente de buscar las carcajadas a través del travestismo (recordemos que la película más taquillera en España fue durante 31 años 'No desearás al vecino del quinto', con Alfredo Landa) sino que Michael, el protagonista, gracias a la experiencia femenina, conseguía una visión del mundo más ajustada y nítida y finalmente se convertía en mejor persona. 44 años después, con una sociedad más abierta y tolerante que en aquellos 80, llega al Teatro del Soho-CaixaBank la versión musical de la peripecia, "que moderniza la mirada y potencia la comedia" del original. La cita, desde hoy al 7 de junio, en funciones de miércoles a domingo.

«Los que ya conocen la historia quiero que sepan que se van a encontrar con todo aquello que recuerdan de la película, pero se le ha dado un giro y se ha actualizado respecto a lo que significa que un hombre se vista de mujer para conseguir un trabajo. Se le ha dado una perspectiva de lo importante que es no simplemente entender a la mujer desde fuera, sino vivir lo que es ser una mujer», apunta Bernabé Rico, director y adaptador de la comedia musical, quien también ha incidido para ello en el arco vital de Michael Dorsey, el protagonista de la trama, que decide inventarse a Dorothy Michaels en busca de una oportunidad laboral.

Iván Labanda y Nico Baumgartner se reparten el papel principal en el calendario de funciones de 'Tootsie'. Baumgartner asegura que la exigencia de su Michael/Dorothy, con constantes cambios de registro, voces y vestuario, supone "un trabajo técnico, que se logra con muchos ensayos"; lo importante, dice, es el fondo, el explicar cómo ese Michael empieza como un pedante inaguantable y se somete a un proceso de "deconstrucción de sí mismo": "Es un bombón de personaje, el mejor que he interpretado jamás, y trabajarlo supone una gozada", abunda.

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Rico resalta, además del libreto de Robert Horn, la música y las letras de David Yazbeck, "con unas canciones que jamás detienen el desarrollo de la acción, al contrario" y que logran que el espectáculo fluya con naturalidad. Tan bien les ha salido la jugado al director y su equipo que los autores del musical asistieron a su estreno, en Barcelona, el año pasado y les aseguraron que es la mejor versión en el mundo y que, incluso, supera por momentos a la matriz, la de Broadway. "Ya no hace falta salir de España para ver un musical de primer nivel. No lo digo yo, lo dicen los autores", sentencia orgulloso el director.