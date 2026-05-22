La empresa Lances de Futuro pide prorrogar la concesión de La Malagueta para asegurar la Feria Taurina de Málaga 2026

La empresa Lances de Futuro ha pedido formalmente a la Diputación de Málaga la prórroga de la concesión administrativa de la plaza de toros de La Malagueta para poder organizar la temporada taurina de 2026, marcada por los festejos del 150 aniversario del coso y por la Feria de Agosto de Málaga.

La empresa adjudicataria, dirigida por José María Garzón, recuerda que el contrato vigente contemplaba inicialmente la posibilidad de una prórroga de un año. Sin embargo, ante la cercanía del vencimiento de la concesión, previsto para el 2 de junio, ha planteado también una vía alternativa en caso de que la institución provincial entienda que esa ampliación ordinaria no puede aplicarse.

Prórroga extraordinaria de 9 meses

En concreto, Lances de Futuro solicita de forma subsidiaria una prórroga extraordinaria de hasta nueve meses al amparo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este precepto permite mantener en vigor un contrato cuando, llegada su fecha de finalización, todavía no se ha formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad del servicio.

“Nuestro único objetivo es garantizar la temporada taurina de Málaga”. / GREGORIO MARRERO

La petición llega mientras el nuevo procedimiento de adjudicación, correspondiente al expediente 001/2025, continúa pendiente de resolución definitiva y ejecutiva. Con esta solicitud, la empresa busca evitar que la situación administrativa afecte a la programación taurina prevista en Málaga para 2026.

Garzón ha defendido que la iniciativa responde al objetivo de mantener la normalidad de la temporada: “Nuestro único objetivo es garantizar la temporada taurina de Málaga”. El empresario ha subrayado además el compromiso de Lances de Futuro con la afición malagueña y con una programación “seria, atractiva y de calidad”, tanto en el plano organizativo como en el promocional.

La compañía sostiene que concurren razones de interés público para aplicar esta medida excepcional, recogida en la legislación de contratos, y asegurar así la celebración de la Feria Taurina de Agosto de Málaga y del resto de festejos previstos en La Malagueta.