El grupo de teatro 'El Malecón' de la ONCE regresa a la sala Joaquín Eléjar de Málaga este fin de semana

El grupo de teatro de la ONCE de Málaga 'El Malecón' vuelve este fin de semana a la Sala Joaquín Eléjar con su éxito '9ºB' bajo la dirección de Jamp Palô. La obra, inspirada por el libro 'Cien historias de ascensor' de Alfonso Zurro pero con una "vuelta de tuerca muy nuestra" según asegura el director, vuelve este fin de semana a una sala malagueña después de su gira andaluza.

"Una obra de colores sobre un fondo gris" para el grupo que integran actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave de la ONCE de Málaga. Ocho actores y actrices, cuatro de ellos afiliados a la ONCE, dan vida a esta disparatada comedia con tinte social entre ascensores, han señalado desde la ONCE en un comunicado.

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Además, la banda sonora también ha sido compuesta expresamente para la obra por Curro Fernández, afiliado en Málaga con una reconocida trayectoria musical. Se trata de una obra expresionista, "con mucho de absurdo en las situaciones que interpretan, pero también con un sentido dentro de un todo", según el propio Palô. Después de una gira de éxitos por diferentes salas, la obra vuelve a su lugar de estreno el próximo sábado 23 y el domingo 24 a las 20,00 horas y las entradas ya están disponibles.