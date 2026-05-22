El Museo Carmen Thyssen de Málaga rescata a los Ribalta, maestros olvidados del Barroco

Francisco Ribalta y su hijo Juan, dos maestros que introdujeron el naturalismo barroco en España pero quedaron eclipsados por los grandes nombres de la pintura de la época, son reivindicados en la nueva exposición temporal del Museo Carmen Thyssen de Málaga (hasta el 4 de octubre).

Una decena de obras prestadas por el Museo de Bellas Artes de Valencia, cinco de cada autor, muestran en Los Ribalta y el barroco naturalista la condición de pionero en el naturalismo de Francisco, perteneciente a la generación anterior a Velázquez y Zurbarán, y la precocidad de Juan, a quien su temprana muerte a los 30 años le privó seguramente de convertirse en uno de los grandes del Barroco.

Imagen de la exposición 'Los Ribalta y el barroco naturalista' / Álex Zea

«Queríamos mostrar una parte de la pintura barroca española probablemente poco conocida fuera de Valencia, porque los grandes nombres no dejan ver lo que ocurre. Es imposible competir con Velázquez o Zurbarán», explicó ayer Pablo González Tornel, director del Bellas Artes de Valencia y comisario de la exposición.

«En el imaginario de cualquier persona de España o de fuera, el concepto de la escuela de pintura española surge en el Barroco, y todos construimos la idea de la pintura española a partir de una serie de tópicos de lo que sucede entre Velázquez y Goya», añadió.

Valencia

Los Ribalta trabajaron en unos momentos en los que «Valencia era una de las ciudades más populosas y ricas de España, en la transición del siglo XVI al XVII». Además, en 1607 Francisco Ribalta fue «una de las primeras personas que crea un colegio de pintores, más allá de un gremio profesional, como un espacio que vigilara la calidad de la pintura, para cuidar el alto nivel de la escuela valenciana», ha resaltado.

Por su parte, Juan Ribalta «podría haber sido una de las grandes figuras de la pintura barroca, al mismo nivel que sus coetáneos Zurbarán o Velázquez», pero la vida de padre e hijo quedó segada en 1628, con apenas unos meses de diferencia, a causa de una epidemia de tifus.

«En ese momento, el padre ya tenía más de 60 años, pero el hijo solo 30. Imaginemos lo que habría pasado con el Barroco sevillano si la vida de Murillo, Zurbarán y Velázquez hubiera sido segada a los 30 años», apuntó González Tornel.

Destacó además la «enorme calidad y precocidad» de Juan, que se observa por ejemplo en la pieza de mayor formato de la exposición, Preparativos para la Crucifixión (1615), un «tema muy original, que él prácticamente se inventa, porque no aparece en el Evangelio», para mostrar cómo a Jesucristo «se le prepara para ser amarrado y claveteado en la cruz». Ello revela la «singularidad» de Juan Ribalta, que firma esa pieza «con apenas 17 años, sin tener derecho a contratar obras y que aún no está inscrito en el gremio», según el comisario.