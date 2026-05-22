Festivales
Este viernes arranca el Festival Oh, See! con Xoel López, Nena Daconte y Sanguijuelas del Guadiana
Además, también estarán en el escenario malagueño Zahara --en formato RAVE--, Carlos Ares, Veintiuno, Nena Daconte, Vera Fauna, Repión, Vangoura, Paco Pecado, Victorias, DenisDenis o Bauer.
Desde hace ocho años, el festival Oh, See! Málag inaugura la primavera musical de la provincia. Este fin de semana regresa al Auditorio de la capital con un cartel que reúne sobre el escenario a referentes de la escena, como Xoel López, Zahara --en formato RAVE--, Carlos Ares, Veintiuno, Nena Daconte y Sanguijuelas del Guadiana, junto a bandas emergentes.
Según han informado desde la organización, este festival se mantienen "fiel a su filosofía de confort, cercanía y calidad artística", con un cartel que combina nombres "consagrados" con nuevas apuestas que ya están dando forma al futuro de la música independiente nacional.
Así, a los ya consolidados, se suma una selección de talento emergente, entre los que destacan Vera Fauna, Repión o Vangoura y también estarán presentes algunos de los proyectos "más prometedores" del momento, como Paco Pecado, Victorias, DenisDenis o Bauer. El festival continúa, además, con su propuesta electrónica con una decena de DJs.
Por días, este viernes 22 de mayo están previstas las actuaciones de Denisdenis, Paco Pecado, Repion, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Veintiuno y Second djs, en el escenario principal Victoria; mientras que en el Oh, See! Club estarán Hinojo Plata, María Calaveras, Sr. Lobezno, Fran Deeper y Sonido Tupinamba.
El sábado es el turno de Bauer, Victorias, Vangoura, Vera Fauna, Nena Daconte, Carlos Ares y Zahara Rave en el principal y de Hinojo Plata, Flow Lab Kid, David dj, Kamboya y Chitara en el club.
De esta forma, han incidido en que "Oh See! Málaga enciende la primavera en Andalucía con una propuesta que combina frescura, veteranía y una clara vocación de descubrimiento en el Auditorio Municipal de Málaga".
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