FreakCon Torremolinos celebra su 10ª edición con miles de fans y Giancarlo Esposito como estrella invitada

Miles de aficionados a la cultura pop se dan cita este fin de semana en la décima edición de FreakCon, en Torremolinos, un evento que cuenta con más de sesenta invitados nacionales e internacionales y más de seiscientas horas de programación dirigidas a públicos de todas las edades.

Esta cita, dedicada a la cultura pop, los videojuegos, el anime, el cómic y la creación digital, busca reforzar su posicionamiento como plataforma de conexión entre audiencia, talento e industria creativa, según ha informado la organización en un comunicado.

Miles de aficionados a la cultura pop se dan cita este fin de semana en la décima edición de FreakCon, en Torremolinos. / Jorge Zapata (EFE)

Entre sus participantes hay creadores de contenido, actores de doblaje, ilustradores, autores, artistas digitales, profesionales del cómic, música y videojuegos, junto a referentes del entretenimiento digital y nuevas voces emergentes del sector.

La estrella invitada es el actor internacional Giancarlo Esposito, presente en sagas como Star Wars y decenas de series como Breaking Bad, Westworld, Better Call Saul, The Boys o películas como Capitán América: Brave New World de Marvel.

El cartel incluye también artistas y creadores de contenido como Alfonso Vallés, Javier Quintas, Karina Kolokolchykova, José Carabias, Amparo Valencia, Concepción Perea, Míster Jägger, Salva Espín, Pasqual Ferry, Jesús Merino o Natacha Bustos.

Un asistente a la FreakCon / Jorge Zapata (EFE)

Este año, como novedad, también se dedicó la jornada del viernes a un festival de K-Pop y cultura pop coreana con conciertos, talleres, zona de 'foodtrucks'y experiencias inmersivas.

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En el evento participarán marcas líderes como Nintendo, Bandai Namco, Maggi, GAME, LEGO o Comic Stores, entre otras.