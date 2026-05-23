Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calle Ayamonte en Málaga, diferencias de precio en la viviendaUna calle de Málaga prometida desde hace 12 añosProcesión del Rocío por PentecostésHorario y donde ver el Málaga CF y el RacingRomería de San Isidro en MálagaMercadillo tradicional en barrio malagueñoCortes de tráfico en MálagaUnicaja-Breogán
instagramlinkedin

Cine

Los Javis ganan el premio a mejor dirección en Cannes con 'La bola negra'

Los cineastas españoles comparten el galardón ex aequo con el director polaco Pawel Pawlikowski

Javier Calvo (C) abraza al cineasta canadiense Xavier Dolan junto a Javier Ambrossi (D) sobre el escenario tras ganar ex aequo el premio a la mejor dirección por la película 'La Bola Negra' durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

Javier Calvo (C) abraza al cineasta canadiense Xavier Dolan junto a Javier Ambrossi (D) sobre el escenario tras ganar ex aequo el premio a la mejor dirección por la película 'La Bola Negra' durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 23 de mayo de 2026. / SAMEER AL-DOUMY / AFP

Redacción

Los cineastas españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, han ganado el premio a mejor dirección en la 79 edición Festival de Cannes 2026 con 'La bola negra', en un galardón ex aequo junto al director polaco Pawel Pawlikowski con 'Fatherland'.

El galardón confirma la entusiasta acogida que recibió el filme en su estreno, recibiendo una ovación de 20 minutos. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

Noticias relacionadas

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada e

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La carambola que puede mandar al Málaga CF a Primera División vía ascenso directo
  2. El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
  3. Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
  4. Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: 'Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida
  5. El hotel Áurea Palacio de la Tinta abre mañana en Málaga: así es este nuevo cinco estrellas que recupera el histórico edificio en Reding
  6. Ibon Navarro, sobre el 'caso Duarte': 'Chris ha hecho esfuerzos para estar bien, nosotros también los hemos hecho, pero no ha funcionado
  7. Conciertos, clases de baile y paella: así celebra este pueblo de la Axarquía malagueña su tradicional Romería de San Isidro
  8. El pueblo costero de Málaga que se convierte este fin de semana en el paraíso de la cerveza con 35 grifos de marcas artesanas de todos los países: habrá conciertos, fiestas infantiles y comida

Ibon Navarro, tras la victoria del Unicaja: "Bilbao y Breogán anuncian renovaciones, aquí llevamos echando jugadores desde febrero"

Ibon Navarro, tras la victoria del Unicaja: "Bilbao y Breogán anuncian renovaciones, aquí llevamos echando jugadores desde febrero"

Fotos de la procesión del Rocío Coronada por el barrio de la Victoria

Fotos de la procesión del Rocío Coronada por el barrio de la Victoria

Una investigación malagueña aplica IA para mejorar el sabor y aroma de la fresa ante el cambio climático

Una investigación malagueña aplica IA para mejorar el sabor y aroma de la fresa ante el cambio climático

María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

Directo | Última jornada de Primera División: Europa y la permanencia, en juego

Directo | Última jornada de Primera División: Europa y la permanencia, en juego

Directo | Valencia CF - FC Barcelona

Directo | Valencia CF - FC Barcelona
Tracking Pixel Contents