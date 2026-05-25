Ambición y voces malagueñas en la próxima Temporada Lírica del Teatro Cervantes

Con el telón de 'La fille du regiment' recién echado y finiquitada por tanto la 37 Temporada Lírica del Teatro Cervantes, el teatro azul presenta ya los contenidos de su próxima convocatoria, una propuesta ambiciosa con 'Don Procopio', 'La traviata', 'Norma', 'Dido y Eneas' y los recitales de Carlos Álvarez, Berna Perles y Ainhoa Arteta como grandes alicientes.

Carlos Álvarez

El ciclo, patrocinado por la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista, comenzará el 10 de septiembre de 2026 con un concierto extraordinario en el que Álvarez y Sabina Puértolas, arropados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, interpretarán un programa con arias y dúos de ópera y romanzas y dúos de zarzuela, con Mozart, Donizetti, Delibes, Gounod, Chapí, Moreno Torroba, Giménez, Chueca, Alonso y Sorozábal en las partituras.

'Don Procopio'

No será la única intervención del barítono malagueño en la Temporada Lírica, ni mucho menos: uno de las principales propuestas de la campaña será la segunda edición de Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), el programa didáctico y de recuperación del legado operístico internacional impulsado por Álvarez y el maestro Carlos Aragón, que subirá a las tablas en diciembre 'Don Procopio', ópera bufa de juventud de Georges Bizet escrita en italiano. Ojo a los nombres de otros colaboradores de la función: Mario Gas en la dirección de escena, Vicky Peña en la formación actoral y Aquiles Machado e Isabel Rey como docentes de canto. La representación de 'Don Procopio', una farsa a la manera de la ‘commedia dell’arte con una asombrosa similitud con el 'Don Pasquale' de Donizetti, contará con el sustrato musical de la Orquesta Filarmónica de Málaga y las voces del Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga-Intermezzo y de los solistas escogidos en las audiciones de la convocatoria pública de ÓEM.

'Dido y Eneas'

El esplendor de la ópera barroca inglesa iluminará el 13 de septiembre el Teatro Cervantes a través de una producción escénica y musical del Ensemble Les Surprises. En un guiño a los orígenes de la obra, que se representaba en la época de Henry Purcell en un internado femenino, el director escénico, escenógrafo y figurinista Pierre Lebon ha escogido para su 'Dido y Eneas' un elenco vocal exclusivamente femenino formado por las ganadoras del 28º Concurso Internacional de Canto de Clermont-Ferrand. Blandine de Sansal (Dido), Grace Durham (Eneas), Clara Penalva (Belinda, el espíritu), Louise Bourgeat (mujer, bruja), Eugénie Lefebvre (la hechicera) y Juliette Gauthier (bruja, marinera) protagonizarán la puesta en escena, que tendrá a Louis-Noël Bestion de Camboulas como director musical.

Gema Domínguez (Fundación Unicaja), Juan Antonio Vigar (Málaga Procultura y Teatro Cervantes) y Javier Hernández (coordinador artístico de la Temporada Lírica), en la presentación del ciclo / T.C.

Berna Perles

La soprano malagueña Berna Perles, una de las voces más destacadas del momento (y recién nombrada Medalla del Ateneo de Málaga), también será una de las protagonistas principales del ciclo: el 27 de septiembre ofrecerá homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario del nacimiento del compositor, un tributo junto al pianista Rubén Fernández Aguirre elaborado desde el interés del gaditano por la raíz, desde su origen popular (el flamenco, la copla, la Semana Santa), con obras suyas y de compañeros de viaje como Ángel Barrios, Joaquín Turina y Manuel Quiroga.

Y Perles regresará a su tierra en mayo, para cerrar la Temporada Lírica, para acometer uno de esos grandes retos para una cantante, 'Norma', de Bellini, una de las óperas más exigentes del repertorio, que requiere de intensidad dramática y una ejecución vocal precisa y refinada. Perles como Norma, Paolo Fanale en el rol de Pollione, Olga Syniakova haciendo de Adalgisa, Rubén Amoretti como Oroveso y Luis Pacetti en el papel de Flavio componen el elenco de una producción musical del Cervantes dirigida por Julio García-Vico, una de las batutas emergentes del panorama español, y en la que participarán los habituales OFM y Coro Titular-Intermezzo. Apunten en la agenda: 28 y 30 de mayo del próximo año.

Ainhoa Arteta

El tercer y último recital lírico de la agenda trae de nuevo a Málaga a la soprano española más internacional, la más popular intérprete belcantista después de Montserrat Caballé. Acompañada por el pianista Javier Carmena, la tolosarra ofrecerá el 12 de diciembre un programa con un escogido repertorio de canción francesa, italiana y española, piezas de Fauré, Puccini, García Abril, Obradors, Falla, Giménez y Granados.

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'La traviata'

El imprescindible tótem del canon verdiana regresa a Málaga en un montaje internacional. Volverá también, tras su recital a dúo con Carlos Álvarez, Sabina Puértolas, y subirán a las tablas los cantantes José Simerilla, Darío Solari, Julia Merino, Lucía Millán, Luis Pacetti, Antonio Torres y José Manuel Díaz. Visualmente espectacular, la conocida como “La traviata de los espejos” es una producción de la Associazione Arena Sferisterio di Macerata y la Fondazione Pergolesi Spontini, que preparó en su día el director de escena alemán Henning Brockhaus para el festival de ópera de esta ciudad de Las Marcas (Italia). Escenografía de Josef Svoboda, vestuario de Giancarlo Colis y coreografía de Valentina Escobar redondean los atractivos de la cita, los días 19 y 21 de febrero.