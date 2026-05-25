Las entidades cívicas se quejan del silencio oficial por las esculturas del Puerto de Málaga

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS) y la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga presentaron el pasado 26 de enero de 2026 a las distintas administraciones públicas un escrito exigiendo el cumplimiento de la legalidad en la instalación de las esculturas monumentales de Ginés Serrán realizada en el entorno de la Plaza de la Marina. Y, más de tres meses después, aseguran "no haber tenido respuesta institucional ni administrativa". "Resulta especialmente preocupante esta dejación y desatención hacia estas entidades culturales y ciudadanas que no solo no han recibido la preceptiva y expresa contestación administrativa, ni tampoco el informe público ni el pronunciamiento/decisión institucional adoptado para la instalación de aquellas esculturas".

Por tanto, las entidades cívicas han enviado un nuevo escrito a los representantes de las administraciones municipal, autonómica y estatal, recabando el cumplimiento de la obligación que tienen de atender e informar las demandas presentadas por los ciudadanos en tiempo y forma, conforme a la ley; sobre todo, aseguran, "tratándose esta actuación de tanta importancia para la ciudad de Málaga y con un evidente impacto humano, patrimonial, cultural y paisajístico en uno de los espacios más representativos, sensibles y simbólicos de la ciudad, como es el acceso directo y puerta de entrada al Centro Histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural".

Subrayan desde San Telmo, el Ateneo, IEUS y la Sociedad Económica que la cuestión "no responde a posiciones ideológicas ni partidistas, sino a principios básicos de transparencia, buena administración, ejercicio democrático y participación ciudadana, especialmente necesarios en un asunto de tanta trascendencia para nuestra ciudad".

Recordemos que tras la polémica suscitada por el conjunto escultórico monumental, rechazado por las citadas instuciones por su, a su juicio, escaso mérito artístico y por su controvertida ubicación sin que se produjera consulta pública alguna, la Autoridad Portuaria limitó la exhibición de las obras de Ginés Serrán a un máximo de seis meses, que se cumplirán el 26 de julio de este año.