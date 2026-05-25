Cómo transportar del Bellas Artes de Valencia al Thyssen diez obras millonarias

Las estaciones de servicio de las principales carreteras del país tienen la misma energía que un aeropuerto. Es un cruce de caminos donde convergen personas de toda procedencia, tipología y motivo. Son lugares inspiradores precisamente por compartir con desconocidos un mismo propósito, pero distintos finales. Como en una película, si uno se detiene a observar a los que le rodean, las historias sobre quién son y qué hacen no dejan de surgir a uno y otro lado de la tienda, del poste de cintas y discos, de la carnicería y de la infinita barra hasta arriba de platos tradicionales. A veces, de manera discreta, se sientan personas con grandes misiones, que vienen y van o que transportan objetos que jamás imaginaríamos.

Al tiempo que se escribe este artículo, diez obras de Francisco y Juan Ribalta, máximos exponentes de la escuela naturalista valenciana del siglo XVII, viajan por la A-7 en un camión sin logos y custodiado por un coche incógnito de Policía Nacional que salió el martes pasado desde el Museo de Bellas Artes de Valencia y tiene como destino el Museo Carmen Thyssen de Málaga.

Varios cientos de miles de euros circulan, como si nada, por la red de carreteras del Estado. Lo hacen cada día gracias a la buena relación museística entre instituciones del país, que ceden obras para exposiciones temporales como la que se inauguró el pasado viernes en Málaga, Los Ribalta y el barroco naturalista, comisariada por el director de museo valenciano, Pablo González Tornel. Pero antes de llegar hasta allí, los trabajos para seleccionar, contratar seguros, pautar la logística y preparar el embalaje se ha demorado durante semanas hasta que el pasado lunes comenzaron a entrar las diez cajas hechas a medida para guardar y transportar, con todas las garantías, las diez obras que han viajado al sur.

Manipulación de Preparativos para la crucifixión de Juan Ribalta, que será sometido al mismo proceso de empaquetado que el resto / Miguel Ángel Montesinos

Todo el equipo de restauradores y técnicos, junto a González Tornel, supervisaron estas tareas con la empresa transportista que, en este caso, fue Sit. A primera hora del lunes, dos técnicos comenzaron con la primera de las obras que iban a empacar, el Encuentro de Jesús nazareno con la Virgen en el camino del Calvario, de Francisco Ribalta, y continuarían con Preparativos para la crucifixión de Juan Ribalta, su hijo, que pintó con 18 años.

Después continuarán con las ocho obras restantes del padre y el hijo, ambos muertos en 1628 por una epidemia que asoló la ciudad de Valencia. Probablemente fue la peste, llevándose por delante el talento de Francisco, que nació en 1570, y de su hijo Juan, que murió con 29 años y, según coinciden todos los expertos, estaba destinado a ser una figura clave de la pintura barroca como lo fue Diego Velázquez. Así queda patente en todos los trabajos, que indican un trazo y una mirada únicas, influenciadas por Caravaggio.

Esas dos obras formaron parte del monasterio Jerónimo de San Miguel y de los Reyes de Valencia y retirados con la desamortización. Cuatrocientos años después, una decena de personas atienden las labores para guardar una de ellas en una gran caja de cartón forrada de aislante y espumas que garanticen que no sufrirá ningún daño. Comienzan por el Encuentro de Jesús nazareno con la Virgen porque está expuesto en sala y debe ser retirado y repuesto antes de que el museo abra sus puertas a las 10 de la mañana. Cuando el cuadro es descolgado y depositado sobre la caja, ya están en marcha las tareas para rellenar ese espacio con la Sagrada familia de Valentin de Boulogne de la colección BBVA y que encaja con la narrativa barroca de la sala donde se expone a Velázquez o Zurbarán.

Un proceso minucioso

Los transportistas, los restauradores y hasta el director del museo están presentes a la hora de introducirlo en la caja. En este momento, hasta el último detalle cuenta: la restauradora Salud Díez se asegura de que no haya dentro ni una mota de polvo; el cuadro se introduce en su recipiente y dentro instalan un datalogger, un dispositivo electrónico que medirá en tiempo real la temperatura y la humedad a la que estará viajando la obra. Además, insertan también un shockwatch, que mide los posibles impactos. En caso de producirse un golpe, el aparato se tiñe de rojo. El último paso, una vez atornillada la caja, es poner un precinto numerado en dos de sus esquinas, como una brida, que garantiza que la caja no se ha manipulado de una pinacoteca a otra.

Comienzan los preparativos del embalaje con papel tissue. / Miguel Ángel Montesinos

A todos se les aplicará este proceso y se meterán en el camión blanco directamente desde el museo, sin salir al exterior, para seguir garantizando que las condiciones de climatización sean las mismas que el museo, que el vehículo de transporte y que el museo receptor. Huelga decir que un seguro blinda cada pieza por lo que pueda pasar: las diez obras se han asegurado desde los 75.000 euros hasta los 250.000 de la más grande.

En el Thyssen de Málaga les esperará el propio González Tornel el miércoles. En estos transportes, las obras solo pueden cerrarse y abrirse frente al propietario que, en este caso, es el director del museo y por tanto responsable del bienestar de los elementos de su colección. Él estará presente cuando se abran y él será el responsable de confirmar que cada obra ha llegado en las mismas condiciones con las que salieron, siguiendo exhaustivamente un «informe de salud» redactado en el museo prestador, uno por obra.

¿Quién paga el transporte?

A tenor de la meticulosidad con la que se trabaja, uno se da cuenta de que no es un proceso sencillo. Aquí, los costes los asume el museo receptor; es decir, el Thyssen acarreará con los gastos de empaquetado, transporte y desembalaje.

Pero, ¿en base a qué se organizan estas exposiciones temporales? El propio González Tornel explica que se fundamentan en relaciones diplomáticas tejidas con tiempo entre las diferentes instituciones españolas y europeas. «En el caso del Thyssen, la relación es privilegiada desde que en 2022 trabajamos juntos con Piranesi. Estampas de un visionario, y continuó en 2023 con Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca, que también comisioné y que se expuso tanto en Málaga como en Valencia», explica.

Las relaciones nacionales funcionan muy bien, las europeas también, aunque hay más complicaciones con países como Italia o Gran Bretaña, además de Estados Unidos y Latinoamérica, donde los costes del transporte son tan elevados que no son tan comunes las cesiones de obra.

De hecho, de las opciones de transporte, se prioriza la terrestre por la seguridad y estabilidad con la que se pueden manejar las obras, que se someten a mucha más presión y riesgo llevándolas en barco o avión. Incluso si se presta una obra para un museo de Roma, se lleva por carretera desde Valencia.

Decidir si una obra viaja o no

El informe de salud que se realiza sobre las obras permite o no que un cuadro, escultura, retablo o tapiz salga de su casa y viaje a otra parte. Fue el objeto de la gran polémica con el Guernica de Pablo Picasso: el gobierno vasco solicitó exponerla en el Guggenheim de Bilbao por el 90 aniversario del bombardeo que dio nombre al cuadro. Sin embargo, el Museo Reina Sofía se opuso frontalmente porque varios informes advirtieron de que el lienzo era frágil y el traslado podría causar daños irreversibles.

Dos técnicos cargan los cuadros en el camión / Miguel Ángel Montesinos

«A veces no es que una pieza no pueda viajar, sino que es preferible que se quede tranquila. Hasta ahora se han mantenido en buenas condiciones porque hasta hace veinte o treinta años no había tanto movimiento entre museos, así que se mantenían siempre en el mismo lugar con las mismas condiciones. De hecho, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) fue el encargado de estandarizar la conservación general de las obras, y son los que marcan la pauta», explica González Tornel.

Como anécdota, los préstamos de obras en papel y tinta de la Biblioteca Nacional solo pueden ser manipulados por técnicos de la institución. En el Museo de Bellas Artes de Valencia, uno de los libros medievales expuestos obligaba incluso a que, cada tres meses, un especialista viajara expresamente desde Madrid para pasar una página y así minimizar el desgaste causado por la luz y el aire.

Hasta el 4 de octubre

La exposición de los Ribalta se podrán visitar en el Museo Carmen Thyssen de Málaga hasta el 4 de octubre. Se inauguró este viernes en presencia del alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, y la directora artística del centro, Lourdes Moreno, además de González Tornel, que ofreció una charla por la tarde.

Las diez obras valencianas se quedarán en Málaga durante meses, hasta que el proceso de embalaje comience de nuevo, esta vez para volver a casa. Lejos del foco público y de las salas climatizadas, las obras maestras atraviesan el país por carretera, en silencio y dentro de cajas numeradas y geolocalizadas en camiones sin nombre, protagonistas de estas operaciones discretas de las que depende que la historia llegue intacta a su siguiente destino.