Gran éxito en Ecuador de Gil de Gálvez, que prosigue ahora su gira en Panamá

El director de orquesta y violinista malagueño José Manuel Gil de Gálvez ha cosechado un gran éxito en su vuelta a Ecuador al frente de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil y prosigue su gira en Pánama donde dirigirá a la Orquesta del Istmo.

En su recital del Ecuador, el maestro también actuó de solista en su calidad de violinista en una 'Gala española' dedicada a los compositores Turina, Falla y Giménez, añadiendo a Usandizaga con una pieza de rescate, 'Souvenir' para violín, además de la Sinfonia nº 41 'Jupiter' de Mozart. Paralelamente ha tenido una apretada agenda de masterclasses que le ha llevado a la Universidad de las Artes, Colegio República de Francia y a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas. De la misma forma ha mantenido reuniones a nivel cultural y educativo con las autoridades de la región.

Gil de Gálvez está preparando los conciertos del próximo viernes 29 y sábado 30 al frente de la Orquesta de Cámara del Istmo en el Teatro Balboa de Panamá City y en la Iglesia de Natá de los Caballeros, para interpretar 'Hispania Sonora', una gala con obras de Giménez y Falla como homenaje en el 150 aniversario de su nacimiento, así como piezas del repertorio universal tales como la Obertura mozartiana de 'La flauta mágica' y el concierto de violín de Bruch, que tendrá como solista a la panameña Mariangel González. Además, completa la agenda del maestro diversas masterclas de violín y música de cámara, y también de dirección orquestal, que impartirá a lo largo de toda la semana en la Ciudad de las Artes de Panamá; a ello se le suma una apretada agenda institucional y de comunicación con el respaldo de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) y la Fundación Hispania Música.

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Difusión musical

El violinista, músico de cámara y director de orquesta, Gil de Gálvez, regresará pronto al continente, como viene siendo habitual en los últimos años, para seguir desarrollando su labor de difusión de la música y la cultura española e hispanoamericana a través de conciertos, seminarios, masterclass y conferencias. El verano traerá consigo una nueva visita de Gil de Gálvez al continente americano, donde tomará la batuta para dirigir nuevamente a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela en Caracas, estará en recitales de música de cámara en diversos conciertos en Nueva York y dirigirá por primera vez en Argentina, donde se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Rio Negro, con dos conciertos en la ciudad de Viedma, con un programa casi exclusivo de Falla. Ya en otoño visitará nuevamente El Salvador, Bolivia y Republica Dominicana donde dirigirá las principales orquestas de estos países con programas diseñados para rendir homenaje al gran compositor gaditano. En 2027, ya tiene adquiridos compromisos en México, Honduras, Paraguay y una gran gira en Estados Unidos al frente de Concerto Málaga, así como en Corea del Sur.