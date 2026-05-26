Librería Darwin: libros para una mirada lenta en Canillas de Aceituno

En un pequeño pueblo de la Axarquía malagueña, Darwin se construye alrededor de la concretísima idea de mirar despacio. El proyecto, impulsado por el cineasta Marcos Mijan y coordinado por Patricia Conor, reúne fotolibros, fotografía vernácula, novela gráfica y publicaciones que parten del trabajo con la imagen. Hay editoriales independientes, ediciones contemporáneas, archivos y pequeños objetos impresos que comparten una misma curiosidad visual.

La librería nació después de años de trabajo entre cine, fotografía y viajes, y hoy funciona como espacio híbrido entre tienda online y punto de encuentro físico. Abre con cita previa... o jugando a la oportuna casualidad de encontrarla abierta. Entre talleres, imágenes y mesas llenas de libros, se presenta como un ejemplo de espacio que ha encontrado su forma de funcionar en la ruralidad.

Una visitante, hojeando uno de los muchos tesoros de Darwin. / l.o.

Darwin es «archivo vivo y espacio abierto; un lugar para hojear sin prisa, manipular libros, demorarse ante las imágenes y dejar que el tiempo pese. Sin pantallas, sin aceleración: atención sostenida», dicen sus responsables. Tras veinte años dedicados al cine y al documental la mirada de Mijan se desplazó hacia la fotografía «como forma de pensar y de recordar», una «obsesión», dice, que se forjó en «librerías de fotolibros en Tokio, en editoriales independientes a Seoul, en galerías de Sudáfrica y en el trato directo con fotógrafos y artistas».

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Este proyecto tiene su base en el «interés por el descubrimiento de lo sorprendente, lo bello y lo impactante», y se nota en el espacio, que prioriza todos estos fotolibros, grabados y arte visual en general, muchos de ámbitos vanguardistas y underground, difíciles de encontrar, que ofrecen «perspectivas singulares del mundo y que premian la mirada lenta en lugar del consumo rápido».