Cine
El malagueño Joaquín Núñez, en la nueva película española de Alec Baldwin, que se rueda en Granada
'El sastre del rey', con Natalia de Molina y Alberto Ammann, es el debut en la dirección del también actor Pedro Casablanc
Efe
El actor estadounidense Alec Baldwin es el gran reclamo del cartel del debut en la dirección del también intérprete Pedro Casablanc, 'El sastre del rey', que cuenta con un reparto con grandes nombres propios españoles, comandados por Natalia de Molina, Alberto Ammann y el malagueño Joaquín Núñez.
'El sastre del rey' cuenta la historia de un niño en los años 60 que acompaña a su padre, a quien le han encargado confeccionar ropa para el rey de Marruecos. Baldwin, que recordemos que debutó en el cine español con 'Torrente 5: Operación Eurovegas', reconoce que el filme le agradó desde el primer momento en el que leyó el guion: "Me gusta la historia. Es muy dulce, muy inocente y diferente. Me gustó que fuera distinta, porque muchas películas de ahora son duras. Y esta película es hermosa", ha manifestado antes de celebrar que España le gusta "especialmente" porque la gente "no es ruidosa" ni "escandalosa" como en América.
Casablanc asegura que su cinta cuenta con tintes autobiográficos. Él pasó su infancia en Casablanca (de ahí su nombre artístico; el real es Pedro Manuel Ortiz Domínguez) y la historia de que un sastre reciba un encargo para confeccionar ropa para el rey de Marruecos fue algo que él mismo vivió, ya que su padre se dedicaba a ese oficio.
"Más allá de eso es una película de aventuras vista desde los ojos de un niño, desde la ilusión y el intento de que todos seamos más felices de lo que somos. Es una carta de amor al cine y a estas familias que tuvieron que estar viviendo alejados del momento político que se vivía en España en esos años", detalla Casablanc, que como director ha rodado dos cortometrajes: 'Burbuja' (2009) y 'Sacrilegio' (2023), éste último rodado en tierras malagueñas.
La película, rodada íntegramente entre Granada y Tánger, está producida por María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza. Llevan cuatro años en la producción del filme y actualmente se encuentran en la recta final del rodaje.
No obstante, no se adelanta una fecha estimada para el estreno, ya que dedicarán a la postproducción "el mismo mimo" que han aplicado a la preproducción.
'El sastre del rey' no es el único proyecto de Joaquín Nuñez, Goya al Actor Revelación por 'Grupo 7', esta temporada: también tiene prevista 'Ukelele para dos', el nuevo largometraje del malagueño Enrique García, con quien Núñez ha colaborado en sus anteriores largos 'La mancha humana' y '321 días en Míchigan'.
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