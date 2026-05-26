Arte
Nuevo desembarco del malagueño Jorge Rando en China: ahora expone en el principal museo del país
La retrospectiva 'La fuerza de la expresión' supone la séptima muestra del creador en el país oriental desde el año 2019
La Opinión
El artista malagueño Jorge Rando expone en el Museo Nacional de Arte de China (NAMOC), la principal institución artística del país. La muestra titulada 'La fuerza de la expresión' reúne 59 obras realizadas desde la década de 1970 hasta la actualidad.
"Jorge Rando no necesita presentación en China. Pero mis palabras no sobran aquí, en esta gran celebración, porque la llegada de Jorge Rando al Museo de Arte Nacional de China es, en sí misma, una ocasión única que merece reconocimiento y aclamación", señaló la embajadora de España en China, Marta Betanzos, durante la presentación.
En una gira que comenzó en 2019, Rando ha expuesto en el Museo Memorial de Qi Baishi, en el Art Sichuan Museum de Chengdu, en el Shenzhen Art Museum, en el Xuzhou Art Museum, en el Jinji Lake Art Museum de Suzhou y en el Jiushi Art Museum de Shanghái.
La nueva exposición
La actual exposición ofrece un recorrido por algunos de sus grandes ciclos temáticos más representativos como 'Mariposas', 'Luz de la Flor', 'Naturalezas', 'Horizontes Verticales', 'Maternidades', 'Ciclistas' y 'Animales'.
Se trata de obras que, según el Museum Jorge Rando, su institución expositiva en Málaga, "retornan al humanismo a través de la escenificación de los valores que de manera más directa interpelan al espíritu y representan la vida y el ser: el amor y el sufrimiento, la dignidad, la compasión y la benevolencia, la identidad o la armonía del ser humano con la naturaleza".
La exposición ha sido organizada por el Museo Nacional de Arte de China, el Instituto Cervantes de Beijing, el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación-Museum Jorge Rando, con la colaboración de la Embajada China en España, la Embajada Española en China y el Centro Cultural de China en Madrid.
A la inauguración de la muestra asistieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura de Málaga, Mariana Pineda; la directora del Instituto Cervantes de Pekín, Inmaculada González; y el director gerente de la Agencia para la Gestión del Museo Casa Natal de Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente.
También acudieron el director gerente de la Fundación-Museum Jorge Rando, Álvaro Pérez, y la directora artística de la Fundación- Museum Jorge Rando, Vanesa Díez, así como representantes del cuerpo diplomático..
europa press
26/05/2026 17:44:44
artes, cultura, entretenimiento y medios, diplomacia, autoridades locales
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