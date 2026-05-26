Presentación este miércoles 27 de 'Recreo', la nueva novela del malagueño Eduardo Jiménez Urdiales

'Recreo', la nueva novela del malagueño Eduardo Jiménez Urdiales será presentada este miércoles, 27 de mayo, en la Sala Muñoz Degrain del Ateneo de Málaga, a las 19 horas.

Presentarán el acto Vicky Molina, vocal de Acción Literaria del Ateneo y David Lozano Mena, poeta y profesor. Intervendrán, además del autor, Rafael Ávila, poeta y crítico literario y miembro de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios.

Con 'Recreo', su segunda novela, Eduardo Jiménez Urdiales construye una obra coral que se adentra en el universo de la adolescencia contemporánea a través de las múltiples historias que convergen en un instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.

Cartel de presentación en el Ateneo de 'Recreo'. / La Opinión

En concreto, la narración fragmentaria y simultánea transcurre durante los treinta minutos de descanso matutino de un centro educativo. A través de una multiplicidad de voces y puntos de vista —alumnos, profesores y familias—, la novela retrata las tensiones, contradicciones y conflictos que atraviesan la adolescencia actual. El horror y la inocencia, el deseo y el hastío, la furia y el silencio conviven en una obra que explora la complejidad humana en un espacio compartido y vigilado.