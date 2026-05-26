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Literatura

Presentación este miércoles 27 de 'Recreo', la nueva novela del malagueño Eduardo Jiménez Urdiales

La obra coral, ambientada en un instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, se presentará a las 19 horas en la Sala Muñoz Degrain del Ateneo de Málaga

Eduardo Jiménez Urdiales con 'Recreo', su nueva novela.

Eduardo Jiménez Urdiales con 'Recreo', su nueva novela. / La Opinión

La Opinión

'Recreo', la nueva novela del malagueño Eduardo Jiménez Urdiales será presentada este miércoles, 27 de mayo, en la Sala Muñoz Degrain del Ateneo de Málaga, a las 19 horas.

Presentarán el acto Vicky Molina, vocal de Acción Literaria del Ateneo y David Lozano Mena, poeta y profesor. Intervendrán, además del autor, Rafael Ávila, poeta y crítico literario y miembro de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios.

Con 'Recreo', su segunda novela, Eduardo Jiménez Urdiales construye una obra coral que se adentra en el universo de la adolescencia contemporánea a través de las múltiples historias que convergen en un instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.

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Cartel de presentación en el Ateneo de 'Recreo'.

Cartel de presentación en el Ateneo de 'Recreo'. / La Opinión

En concreto, la narración fragmentaria y simultánea transcurre durante los treinta minutos de descanso matutino de un centro educativo. A través de una multiplicidad de voces y puntos de vista —alumnos, profesores y familias—, la novela retrata las tensiones, contradicciones y conflictos que atraviesan la adolescencia actual. El horror y la inocencia, el deseo y el hastío, la furia y el silencio conviven en una obra que explora la complejidad humana en un espacio compartido y vigilado.

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