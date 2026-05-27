David Guetta actuará el 1 de agosto en la primera edición del Dreambeach Festival de Vélez

Dreambeach Festival, que se celebrará en Vélez-Málaga el próximo 31 de julio y 1 de agosto, ha presentado este miércoles su cartel completo por días y escenarios, confirmando así la asistencia del DJ David Guetta en el escenario en concreto el sábado día 1.

Este festival inicia una nueva etapa, "especialmente simbólica", al convertirse en la primera edición en la Costa del Sol tras más de una década de historia en Almería, han informado desde la organización en una nota.El festival contará con cuatro escenarios y "una programación diseñada para reunir algunas de las figuras más importantes de la escena internacional junto a referentes nacionales y nuevas generaciones de artistas emergentes".

La propuesta combinará techno, hard techno, drum & bass, tech house, melodic techno, remember y sonidos urbanos en un formato transversal que refuerza la identidad histórica de Dreambeach.

El cartel de Dreambeach Costa del Sol / L.O.

La jornada del viernes 31 de julio estará encabezada por Eric Prydz, una de las figuras más influyentes de la electrónica mundial gracias a sus "espectáculos audiovisuales y a himnos" que han marcado varias generaciones de clubbers. Junto a él destacan Nico Moreno y el regreso exclusivo de Sasha y John Digweed con un show exclusivo en España para 2026.

Además, ese mismo día actuarán nombres destacados como Andrés Campo, A.M.C, Hedex, Kanine, DJ Pepo, Vendex o Prada2000 y una "potente representación" de artistas nacionales vinculados a la cultura bass, drum & bass y sonidos urbanos.

El sábado 1 de agosto tendrá como gran protagonista a David Guetta con un show especial 'Monolith', una de las producciones más ambiciosas de su trayectoria reciente. La jornada contará también con artistas fundamentales de la escena internacional como Loco Dice, Paco Osuna, Korolova, Brennan Heart, Mathame, Nicole Moudaber o SNTS.

La programación del sábado volverá a apostar por la mezcla de estilos y escenas, incorporando nombres como Hannah Wants, Oguz, Zatox o Future Funk Squad, consolidando un cartel pensado para diferentes públicos y generaciones de asistentes.

La nueva etapa de Dreambeach en Vélez-Málaga supone además un importante salto de producción para el festival, con una ubicación privilegiada junto al Mediterráneo y una propuesta diseñada para reforzar la experiencia integral del público durante todo el fin de semana.