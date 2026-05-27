Kiko Veneno, al Terral de Málaga en el Cervantes: «La vida se mide en promoción y likes, y eso no me interesa»

A Kiko Veneno no le mueve la economía, sino «llegar a la gente y crear canciones». Con una trayectoria que el próximo año llegará a los 50 años, reivindica la música de siempre, la que se disfruta en silencio y sin perforar tímpanos. Por eso está inmerso en una gira por teatros de presentación de un disco de siete canciones grabado a finales de 2025 en directo en la Carbonería de Sevilla y que le trae el 26 de junio al Teatro Cervantes.

El formato le hace mucha ilusión porque el teatro es un lugar en el que «la música se siente bien porque la gente se calla. No hay otro secreto», dice sin tapujos. «La música se escucha como la ha conocido mi generación: llegas a casa, te apetece escuchar música, pones el tocadiscos y empieza a sonar», explica. «Ahora la gente habla muy fuerte, sube mucho el volumen de los altavoces y acaba convirtiéndose en algo extramusical», valora.

El artista avanza que llevará en primicia alguna de sus nuevas canciones que interpretará acompañado de siete músicos: «haremos las que puedan entrar más directamente», dice. Algunas de estas canciones grabadas en la Carbonería formarán parte del disco que saldrá después del verano, junto con otras nuevas. «No tengo ningún problema porque no me siento obligado a ello... El público todavía me hace cierto caso y eso me gusta mucho», ríe. Sin embargo, añade que «siempre hay alguien que en la primera canción ya me pide Joselito, eso pasa siempre... Hay gente a la que no le gusta que pase el tiempo y quiere que las cosas pasen de inmediato: ha empezado el concierto y ya quieren los tornillos, yo siempre les digo que ya llegarán».

«Me gusta experimentar, salir de los límites y, a partir de la canción popular, trabajar otros géneros musicales. Me encanta y lo hago cuando puedo». / EFE

Recuperar el boca-boca

Entre las canciones nuevas que el cantautor de música popular ha llevado a teatros de Zaragoza, Madrid, Granada o Barcelona están Soy un clásico, Precisamente o La Guitarrita, que rezuman humor y alegría y están pensadas para ser bailadas. La promoción de las canciones se ha hecho en un recorrido inverso al que suele hacerse, que es a partir de la promoción interesada de una canción: «Hemos lanzado las canciones para ver cómo caen, quizás esta es la parte más bonita, quiero provocar el boca a boca... Ahora la vida se mide en publicidad, promoción, contabilidad, likes... A mí esto no me las cosas que nos interesan», sostiene. En el caso de Soy un clásico, indica que es una de las nuevas canciones que está funcionando muy bien en los conciertos por ser muy directa y estar al límite entre el humor y la crónica histórica. «Explica muy bien los pasos que he dado, y tiene una música con mucha fuerza y alegría, yo siempre la veo como una conga», indica.

Aunque su terreno es el de la canción popular, el músico asegura que está muy interesado en la música experimental, y que no puede hacerla como quisiera porque el mercado del arte «ni es tan amplio ni ofrece tantas posibilidades». Sin embargo, remarca: «Me gusta experimentar, salir de los límites y, a partir de la canción popular, trabajar otros géneros musicales. Me encanta y lo hago cuando puedo».