Polémica
La misteriosa conferencia 'fantasma' de Ginés Serrán, el escultor del Puerto, en la UMA
El controvertido artista anuncia en sus redes sociales para hoy una charla en la Facultad de Turismo sobre su "gran obra escultórica y pictórica" pero la Universidad asegura que tal cita no existe
El creador del polémico conjunto escultórico que preside la entrada principal del Puerto de Málaga, Ginés Serrán, lleva días anunciando una conferencia sobre "su gran obra escultórica y pictórica" en la Facultad de Turismo de la UMA. Sin embargo, la Universidad se ha apresurado a desmentir la existencia del evento: "Ante la circulación reciente de un cartel anunciando una conferencia sobre la obra de Ginés Serrán en la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, queremos aclarar que no existe ningún evento programado ni autorizado por la UMA, ni consta la reserva de ningún espacio para esa actividad", ha asegurado sucinta y tajantemente un comunicado emitido por el decanato de la citada Facultad.
No es la primera vez que ocurre algo así con Serrán. Antes de la polémica sobre la instalación de 'Las columnas del mar' en la entrada del Muelle, googlear el nombre de Serrán supone toparse con un puñado de referencias que contenían el mismo texto biográfico, el que él mismo (o un equipo de comunicación) se confeccionó para promocionarse. También en un post de Facebook en su propia cuenta se definía: "Escultor número uno en el mundo. En los últimos veinte años, Ginés Serrán es el escultor que ha realizado más esculturas monumentales en el mundo".
El artista anuncia otra conferencia, el 26 de junio, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (Asturias); el cartel usa el mismo diseño y tipografía que el de la supuesta charla de la UMA y anuncia que también ofrecerá "la proyección de imágenes de su gran obra escultórica y pictórica". Dos días después, Serrán recibirá el Premio Pergamino de la Asociación de Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau, en Salinas (Asturias). En una entrevista con 'La Nueva España' a propósito del reconocimiento, el ceutí asegura: "Estoy seguro de que Asturias me inspiraría para crear una obra y me encantaría que Salinas la disfrutase en el Museo de Anclas".
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