Sohrlin trae a Málaga un clásico inmortal de Broadway, 'Sonrisas y lágrimas', en una versión "fresca y colorida"

Con 'Tootsie' en las tablas del Teatro del Soho-CaixaBank y a la espera de que 'El fantasma de la ópera' ocupe la cartelera del Teatro Cervantes, ahora se hace con el espacio del Espacio Sohrlin (del 29 de Mayo al 14 de junio, viernes, sábados y domingos) un auténtico clásico del musical, 'Sonrisas y lágrimas', a cargo de Theatre Properties (del malagueño Tomás Padilla), con la dirección y protagonismo de Silvia Villaú.

"Los clásicos nunca mueren, nunca quedan desfasados. 'Sonrisas y lágrimas' permanecerá vivo por los siglos. Con todos mis respetos para la música actual, estas composiciones de antaño son inmortales", asegura Padilla, quien apunta que su función, eso sí, "se ha intentado dar un toque más actualizado a la escenas desde el diseño de escenografía y la iluminación".

En este sentido, apunta Villaú que su versión "aporta ritmo, color, acción, frescura, dinamismo y cierta tecnología", que hacen que el musical "esté más vivo que nunca, sin perder la esencia del mismo".

'Sonrisas y lágrimas' cuenta con un libreto de Howard Lindsay y Russell Crouse, música de Richard Rodgers y letras de Oscar Hammerstein II y está basado en el libro de memorias de Maria von Trapp, la aspirante a novicia que terminó como institutriz de los siete hijos del capitán Georg von Trapp. La producción original de Broadway se estrenó en 1959 y obtuvo cinco premios Tony, incluyendo Mejor Musical. Dos años más tarde llegó al West End londinense y desde entonces ha podido verse en numerosas ocasiones en más de 40 países. En 1965 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Robert Wise, consiguiendo 5 Premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Hablamos, por tanto, de la realeza de los musicales, con canciones inolvidables como 'Do-Re-Mi', 'My Favorite Things' o 'Climb Every Mountain'.

Atletas de escena y niños

Suele decirse, con razón, que los intérpretes de musicales son casi atletas: actúan, cantan, bailan... La exigencia física y artística es inmensa. Pero en el caso de Silvia Villaú es aún mayor, ya que también dirige el montaje. ¿Cómo lo logra? "¡Trabajando mucho, la verdad! [Ríe] Pero con muchas ganas y dedicación a esta profesión que me apasiona. Es un trabajo hermoso. El teatro y todas sus disciplinas las llevo ejecutando desde que era practicante una niña y hace 14 años Theatre Properties, me dio la oportunidad de hacer ambas cosas a la vez, dirigir y actuar, así que agradecida siempre".

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Una de las particularidades de 'Sonrisas y lágrimas' es el protagonismo de los niños, vitales en la historia y los números musicales. "¡Trabajar con ellos es lo más!", asegura entusiasmada su compañera y directora. "Ellos traen esa frescura y naturalidad que tanto nos gusta. Es un placer trabajar con ellos. Además, los niños son 'esponjas', absorben toda la información a la primera y tienen una preparación natural muy muy buena. ¡Serán nuestros futuros artistas!", abunda.