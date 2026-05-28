Vasconcelos abre las puertas de su casa fantástica en el hogar de Picasso

«Se espera que una artista femenina cree obras de arte pequeñas, delicadas y sencillas. Ese es un prejuicio que siempre seguiré combatiendo». Palabra de Joana Vasconcelos (París, 1971) que demuestra en sus esculturas e instalaciones, composiciones monumentales que desafían las convenciones artísticas a través del supraciclaje, la vibrante e imaginativa reutilización de objetos y materiales cotidianos. Ahí están ‘La Novia’, su gigantesca lámpara a partir de tampones, o ‘Néctar’, con miles de botellas de vidrio, termolacado y LED ultrabrillante, que reinventan el arte pop, lo conectan con otras sensibilidades y lenguajes (son habituales sus colaboraciones con la haus Dior) y manteniendo, desde el juego y la accesibilidad, un contundente mensaje feminista y medioambiental. Vasconcelos presenta en el Museo Picasso Málaga 'Transfiguración' (hasta el 27 de septiembre), una retrospectiva que subraya la resignificación de distintos ámbitos de la realidad como el corazón de su obra.

La portuguesa, saliendo de la garita con múltiples espejos que da la bienvenida al visitante de la muestra / La Opinión

«Me intrigan las historias que encierran los objetos cotidianos y cómo reflejan las experiencias colectivas. Esta curiosidad me impulsa a reinterpretar objetos familiares, dotándoles de significados nuevos para que quienes los contemplen lo hagan desde diferentes perspectivas», asegura la portuguesa. Y lo lleva haciendo desde finales de los años 90, convirtiendo materiales del día a día —como textiles, cerámicas o azulejos— en piezas que celebran el patrimonio cultural y la identidad desde una perspectiva crítica y transformadora. Ahí ha indagado Miguel López-Remiro, director de la pinacoteca del Palacio de Buenavista y comisario de la temporal, para seleccionar un total de 13 esculturas e instalaciones que son lo contrario a obras de arte, pequeñas, delicadas y sencillas.

La «invasión amable» de Vasconcelos en Buenavista

Penetra uno en 'Transfiguración' (que ocupa dos plantas generosas del edificio, incluyendo el patio y balcones, casi «una invasión amable», en palabras de López-Remiro) como en la pequeña casa que ha instalado Joana Vasconcelos en el Museo Picasso Málaga; de hecho, una de las instalaciones, 'Loft', emula y resignifica un hogar tradicional de su país a partir de sus materiales, sin mobiliario alguno. Se mueve el espectador entre las piezas, habita unos minutos en ellas y pronto siente la domesticidad extraordinaria que caracteriza el corpus artístico de la portuguesa. Y siente su espíritu aventurero al acercarse al motocarro con el que viajó 12 horas (generando monumentales atascos, por cierto: se puede comprobar en una proyección) en peregrinación para contemplar a la virgen de Fátima para reflexionar cómo la espiritualidad y el consumo se retroalimentan de una manera singular.

La obra 'Betty Boop (AC)' ocupa el patio central del Palacio de Buenavista / La Opinión

Simpática y efervescente, reflexiva y magnética, Joana Vasconcelos, con peinado pizpireto y ropa ultracolorida, podría ser una obra hecha por sí misma. La portuguesa trabaja sobre objetos que convierte en iconos (los pendientes de flamenca de plástico de 'Carmen' que le sirven para subrayar «la democratización de la belleza» dispuestos en una gigantesca lámpara de techo como «símbolo del lujo» o los plumeros que homenajean a Almodóvar en 'Las flores de mi deseo') o iconos rehechos a partir de objetos (como el gigantesco lazo característico de Christian Dior elaborado con botellas vacías del perfume 'J’adore' de la obra 'J’adore Miss Dior').

Destacan también entre las 13 esculturas e instalaciones la gigantesca 'Corazón independiente negro', a partir de 4.000 cubiertos para pícnic y que recrea la joya de filigrana con forma de corazón que se coloca tradicionalmente en los vestidos de boda del norte de Portugal, y en la que los cuchillos y tenedores aluden «a los tres grandes temas del fado, el amor, la muerte y la sangre», explica Vasconcelos en una sala en la que se oye la música de Amalia Rodrigues. O la más crítica 'Menú del día', que aborda el otro lado de la moda: compuesta con puertas de frigorífico, abrigos de pieles y ambientadores, representa la costumbre en algunas zonas de guardar estas controvertidas prendas en la nevera.

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El gran lazo de botellas de perfume de 'J'adore' de la obra «J’adore Miss Dior» / Carlos Díaz/EFE

Pero quizás la más atractiva de todo el stock de piezas para el recuerdo de 'Transfiguración', en tanto casi universo en sí misma, sea 'Bosque encantado', instalación con ganchillo de lana cosido a mano, telas y otros aderezos en la que la iluminación se va modificando en función de la presencia humana y que, en palabras de la artista portuguesa, retrata lo que pensamos que hay «después de la vida, en otra dimensión». Como ven, desde la cotidianidad y lo doméstico, desde una botella vacía a un sencillo trabajo de ganchillo, se puede llegar a cualquier lugar, siempre que la imaginación sensible asuma el timón.