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El 101 Music Festival esconde 30 entradas dobles por el centro de Málaga este domingo
El festival organiza una búsqueda urbana entre las 17.30 y las 20.30 horas con sobres premiados para canjear por conciertos y espectáculos en La Malagueta
Málaga vivirá este domingo, 31 de mayo, una búsqueda urbana con premio musical. El 101 Music Festival Costa del Sol esconderá 30 sobres premiados en distintos puntos del centro histórico, cada uno con una entrada doble para alguno de los conciertos y espectáculos de su próxima edición.
La iniciativa se celebrará entre las 17.30 y las 20.30 horas y está abierta tanto a malagueños como a visitantes que quieran participar en esta particular yincana musical por las calles del centro de Málaga. El objetivo es encontrar uno de los sobres ocultos y, posteriormente, acudir a la Plaza de Toros de La Malagueta para validar el premio.
Cómo participar en la búsqueda de entradas del 101 Music Festival
La dinámica será sencilla: durante la tarde, la organización irá lanzando pistas e indicaciones a través de las redes sociales oficiales del 101 Music Festival Costa del Sol. Esas publicaciones servirán para orientar a los participantes y convertir la búsqueda en una experiencia interactiva por el centro de la ciudad.
Cada sobre escondido dará derecho a una entrada doble. Además, cada participante podrá validar un máximo de dos sobres, por lo que podrá conseguir hasta dos entradas dobles para disfrutar del festival acompañado por la persona que elija.
Dónde validar los sobres premiados en Málaga
Quienes encuentren uno de los sobres deberán desplazarse después hasta la Plaza de Toros de La Malagueta, donde se realizará la validación presencial del premio. Allí, los ganadores podrán elegir, según disponibilidad, el concierto o espectáculo al que desean asistir dentro de la programación del festival.
La organización recuerda que toda la información sobre la dinámica de la búsqueda y las pistas para localizar los sobres podrá seguirse a través de los perfiles oficiales del festival en redes sociales.
Música, cultura y actividad en el centro de Málaga
Con esta acción, el 101 Music Festival Costa del Sol busca acercar la música y la cultura a la ciudadanía, dinamizar las calles del centro histórico y seguir generando comunidad en torno a uno de los eventos culturales destacados del verano en la provincia.
El cartel de la edición 2026 reúne una programación con artistas y espectáculos dirigidos a distintos públicos, reforzando el papel de Málaga como uno de los grandes escenarios culturales y musicales del país.
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