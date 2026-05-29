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Cirque du Soleil ya prepara su despliegue de magia e ilusión en el Cortijo de Torres

La popular compañía canadiense ha levantado la gran carpa de 'Kurios', el nuevo espectáculo con el que, del 4 de junio al 5 de julio, volverán a hacer posible lo imposible

La gran carpa de 'Kurios' ya está en el Cortijo de Torres

La gran carpa de 'Kurios' ya está en el Cortijo de Torres / Álex Zea

Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

Es la acción simbólica que representa la llegada a la ciudad de Cirque du Soleil: más de 100 personas participaron el mediodía de ayer en el levantamiento de la Gran Carpa, empujando 120 postes de soporte hasta elevar la lona a su posición final, la que albergará el esperado espectáculo Kurios, desde el 4 de junio al 5 de julio en el Cortijo de Torres.

Operarios levantando la carpa

Operarios levantando la carpa / Álex Zea

La ambientación steampunk, las emocionantes acrobacias y la espectacular música son algunas de las claves de la trigésimo quinta producción de la compañía canadiense, un gabinete de curiosidades que se estrenó en Montreal en 2014 y que desde entonces ha cautivado a más de 6 millones de espectadores en 35 ciudades de todo el mundo.

Así es la fiesta de la imaginación

El chu-chu del escape de una locomotora resonando en toda la carpa y los músicos, con una indumentaria propia de la Revolución Industrial, caminando por los pasillos prologan un espectáculo donde la imaginación campa a sus anchas, gracias a ese científico que consigue abrir la puerta a un mundo maravilloso en el que el mundo se detiene por completo y personajes de otra realidad invaden la escena con sus proezas imposibles.

Detrás de la magia y la ilusión, hay cifras apabullantes que nos devuelven a la realidad: para llevar a cabo una función de 'Kurios', se utilizan 464 elementos de utilería –el mayor número usado en cualquier show en la historia de Cirque du Soleil–, y para vestir a todo el elenco, conformado por 50 artistas de 21 países diferentes, se crearon más de 120 trajes, además de más de 8.000 piezas de vestuario, incluyendo accesorios, zapatos y pelucas.

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