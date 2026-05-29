El Museo Ruso de Málaga acoge la presentación de los cuentos completos de Gogol

El Museo Ruso de Málaga acoge la presentación mañana, a partir de las 18.00 horas, del libro 'Cuentos completos', de Nikolái Gogol, que contará con la intervención de los traductores Joaquín Torquemada Sánchez y Fernando Otero Macías.

Considerado el padre del realismo ruso y a la vez el precursor más genial del absurdo moderno, Nikolái Gógol (1809-1852) dinamitó las convenciones literarias del siglo XIX. Su obra es el puente fundamental por el que transitaron después autores como Dostoievski, Bulgákov o el propio Kafka.

'Cuentos completos' –que reúne la totalidad de su narrativa breve– abarca desde el folclore colorista y demoníaco de sus primeros ciclos ucranianos ('Veladas en el caserío cerca de Dikanka' y 'Mírgorod'), hasta las alucinadas estampas urbanas de sus relatos petersburgueses. El lector encontrará aquí obras maestras universales como 'Tarás Bulba', 'La Avenida Nevski', 'La nariz' o 'Diario de un loco', junto a piezas imprescindibles como 'El retrato' o 'El Vii' –donde el terror y la sátira se dan la mano–, así como una sección dedicada a todos aquellos textos dispersos o inconclusos, voluntaria o involuntariamente, a su muerte.

La portada del libro / Páginas de Espuma

La escritura de Gógol, capaz de transitar en un mismo párrafo de la risa incontenible al horror existencial, disecciona la burocracia, la corrupción moral y la pequeñez humana con una agudeza visual sin precedentes. Gógol es el inventor de un realismo grotesco donde lo sobrenatural irrumpe con naturalidad en la grisura cotidiana, y este es un volumen esencial para comprender el origen de la literatura moderna.

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La presentación del libro, realizada en colaboración con el Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de Granada, es una actividad gratuita. Se puede reservar plaza por WhatsApp en el teléfono 636 358 327.