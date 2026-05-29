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Sean Gunn, de 'Guardianes de la galaxia', invitado especial en la Comic-Con de Málaga

El intérprete de Kraglin se suma al cartel de invitados de la cita, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en Málaga

Sean Gunn

Sean Gunn / L.O.

EFE

El actor y guionista estadounidense Sean Gunn, conocido por su papel de Kraglin en la saga 'Guardianes de la galaxia', será uno de los invitados especiales de la segunda edición de la Comic-Con Málaga, que se celebrará en la ciudad del 1 al 4 de octubre.

La organización ha anunciado este viernes la presencia del intérprete a través de sus redes sociales. Gunn también ha dado vida a Maxwell Lord en 'Superman' (2025) y cuenta con una trayectoria vinculada a títulos como 'Las chicas Gilmore' o 'Comando Monster'.

Su incorporación refuerza la presencia del universo Marvel en la cita malagueña. De hecho, Sean Gunn no será el único nombre relacionado con 'Guardianes de la galaxia', ya que la Comic-Con Málaga había confirmado previamente la asistencia del actor estadounidense Michael Rooker, también conocido por su participación en 'The Walking Dead'.

El actor se suma así a un cartel de invitados en el que ya figuran nombres como Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de 'El señor de los anillos'; Richard Dean Anderson, el mítico MacGyver; Iñaki Godoy y Emily Rudd, de 'One Piece'; Kristian Nairn, Hodor en 'Juego de Tronos'; Yoichi Takahashi, creador de 'Campeones: Oliver y Benji'; John Romita Jr., dibujante de 'Spider-Man' y 'Kick-Ass', y Kevin Smith, director de 'Clerks' y figura clave del View Askewniverse.

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La segunda edición de la Comic-Con Málaga continúa así ampliando su nómina de invitados internacionales, con nombres procedentes del cine, la televisión, el cómic y la cultura pop.

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