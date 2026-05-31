El Festival de Guitarra de Málaga incorpora los conciertos de David Russell, Yamandú Costa y Daniel Casares

Las guitarras de grandes músicos del mundo vibrarán en la capital de la Costa del Sol del 3 al 12 de junio en el II Festival Internacional de Guitarra 'Ciudad de Málaga' .

Este cuenta con un programa que incluye diez jornadas de conciertos como los de David Russell, premio Grammy al mejor solista instrumental clásico; el del brasileño Yamandú Costa o el de Daniel Casares, que clausurará el certamen con un homenaje a Manuel de Falla.

Actuaciones, clases y concurso

Entre sus actividades también se encuentran clases magistrales y un concurso internacional, todo organizado por la Fundación Mundial de la Guitarra Española y con la dirección artística de Javier García Moreno.

Málaga, que se presenta como escenario de primer nivel para las guitarra clásica, flamenca y popular, ofrecerá también las actuaciones de Marco Socías, Diego Campagna, Manolo Franco o el Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic.

Arranca el 3 de junio en el Teatro Cervantes con el concierto inaugural titulado 'España en aniversario, Falla (1876-1946) - Rodrigo (1901-1999)', con la Orquesta Sinfónica de Málaga, que interpretará el Concierto de Aranjuez y El Amor Brujo bajo la dirección de José Luis López Antón, y la solista Ioanna Kazoglou, ganadora del I Premio de Guitarra 'Ciudad de Málaga' en la anterior edición del festival.

Veladas en la Alcazaba

Se ofrecerán desde recitales de guitarra solista hasta formaciones sinfónicas con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Sinfónica y el certamen tomará la Alcazaba del 4 y el 7 de junio con cuatro veladas al aire libre en su Patio de los Surtidores.

En ese emblemático espacio Manolo Franco presentará su guitarra flamenca más pura; Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic llegará desde Montenegro con su fusión de clásico, flamenco y tradición balcánica; Filippos Manoloudis, ganador del II Premio 'Maestro José Navas' de la pasada edición del festival, ofrecerá su recital y Diego Campagna cerrará esta sección del certamen.

La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogerá del 8 al 11 de junio el ciclo Grandes Maestros: Marco Socías presentará El Alma de la Guitarra Española; el Dúo Palomares-Piastra (violín y guitarra) recorrerá la música iberoamericana, de Falla a Piazzolla; David Russell presentará su recital y Yamandú Costa, virtuoso brasileño de la guitarra de siete cuerdas, navegará entre el choro, la 'bossa nova' y el tango.

Homenaje a Falla

El concierto de clausura del 12 de junio en el Auditorio Edgar Neville será un homenaje a Manuel de Falla en su 150 aniversario.

Intervendrá la Filarmónica de Málaga, bajo la dirección del director invitado Juan Paulo Gómez, junto a la guitarra flamenca solista de Daniel Casares, con obras como la suite número 2 del Sombrero de Tres Picos, otras de Cristóbal López de Gándara y la pieza de flamenco sinfónico La Luna de Alejandra, del propio Casares, también compositor.

Por su parte, David Russell y Marco Socías impartirán clases magistrales entre el 8 y el 10 de junio en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.