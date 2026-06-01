Arte español de posguerra en valija diplomática

Joan Ponç y Modest Cuixart, ilustres representantes del vanguardismo guerrillero de Dau al Set y dos de los nombres más escurridizos de la pintura española de posguerra, son el punto de partida de 'Fragmentos, citas y pasajes', exposición itinerante que estrena en la Embajada de España en Berlín un nuevo acuerdo de colaboración entre la Fundació La Caixa y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El final, el desenlace, lo protagonizan a medias 'Vers l’évasion', pieza de principios de los 70 de Joan Miró, y la atrevida 'Menina' mironiana de Equipo Crónica.

Tres décadas en un suspiro y una quincena de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundació La Caixa para recorrer algunas de las principales corrientes y figuras del arte español desde finales de los años 40 hasta mediados de los 70.

La exposición, que han inaugurado este lunes el embajador de España en Berlín, Pascual Navarro, el director general adjunto y de Asuntos Corporativos de la Fundació La Caixa, Sergi Loughney, y el responsable de contenido del Departamento de Art Hub y Colección de la Fundació La Caixa, Óscar Pina, supone el estreno de un convenio suscrito entre la fundación de la entidad bancaria y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para impulsar la difusión internacional de la cultura española en distintas sedes diplomáticas españolas. Tras su paso por Berlín, la exposición viajará a partir de otoño a otras embajadas españolas aún por determinar. 'Fragmentos, citas y pasajes' puede visitarse hasta el 18 de octubre mediante solicitud previa para grupos reducidos, incluidos colectivos académicos y educativos, y estará también abierta a los asistentes de actos y recepciones oficiales organizados por la Embajada.

'Vientos III' (1964), de Martín Chirino / Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa”. © Martin Chirino, VEGAP, Barcelona, 2026

De Eudald Serra a Eduardo Chillida

Tras los primeros coqueteos de Ponç y Cuixart con el surrealismo, la exposición se detiene en 'Maternidad', de Eudald Serra, y 'Alborada', de Pablo Palazuela, para dar voz a la vanguardia escultórica y la abstracción geométrica de la segunda mitad del siglo XX. El Paso, colectivo de artistas esencial en la normalización de la vanguardia a finales de los años 50, está representado en Berlín a través de figura de peso como Luis Feito, Martín Chirino y Manuel Miralles, mientras que Gustavo Torner y Antoni Tàpies, maestros de la abstracción, ilustran la proyección internacional del arte español y su hondo impacto creativo. Otros dos fenómenos de la escultura, los vacos Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, definen la recuperación de la modernidad artística y anticipan la explosión de color y atrevimiento de esa dupla accidental formada por Miró y el colectivo valenciano Equipo Crónica.

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Según explican desde la Fundació La Caixa, la itinerancia de la exposición se ha planificado "aplicando criterios de eficiencia y sostenibilidad en todas las fases del proyecto: desde la selección de materiales responsables hasta un diseño modular que optimiza recursos y facilita el montaje en cada sede". Además, añaden, la instalación será realizada por un equipo reducido y especializado de profesionales, con montadores y diseñador españoles, y con algunos técnicos locales para minimizar desplazamientos y fomentar la economía del entorno.