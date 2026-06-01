El maestro de ceremonias de 'Kurios', de Cirque du Soleil: «Actuar en España impone, es como si estuvieran tus padres en la grada»

Está a punto de estrenar 'Kurios' en Málaga. ¿Los primeros días en una ciudad siempre son especiales?

Sí, porque nunca sabes cómo va a reaccionar el público. Este espectáculo ha triunfado en Nueva York, Londres o Tokio, pero hasta que no llegas a una ciudad no sabes qué va a pasar. Los primeros días son para oler al público. Lo hablábamos mucho otros compañeros españoles: actuar en España impone. Nos pasó en Gijón, en Sevilla o en Bilbao. Es como si estuvieran tus padres en la grada y tú diciendo: «Por favor, que les guste».

¿Y cómo responde el público español?

Es muy cariñoso y muy generoso. Recuerdo la primera vez que actuamos en Gijón: mis compañeros extranjeros se quedaron impresionados. Me decían: «Wow, el público español…». Aquí la gente está muy pendiente, se entrega y acompaña muchísimo. Claro que hay diferencias entre ciudades, pero en general el público español es cálido. Y en un espectáculo como éste eso se nota muchísimo. Las risas, los aplausos y sentir que la gente está contigo te dan energía. Cuando el público entra frío, tienes que remar mucho más. Lo bonito es cuando todo fluye.

¿Cómo fue su camino hasta llegar a Cirque du Soleil?

Ya había hecho castings antes. Siempre había sido uno de esos sueños bonitos, aunque no algo obsesivo. En Alicante monté una compañía de teatro con unos amigos, Les Bouffons, dirigida por Antón Valén. Él acabó entrando en Alegría, luego otro compañero, Pablo Gómez, después Pablo Bermejo… y poco a poco parecía que todos acababan entrando en el Cirque du Soleil. Mientras tanto, yo seguía mi camino. Acabé en la escuela de Philippe Gaulier, en París, primero como alumno y luego como profesor. Siempre había soñado con estudiar allí. Una alumna me invitó a dar un curso en Nueva York y aproveché para ir a ver Kurios, porque Antón estaba trabajando en el espectáculo. Después de la función nos fuimos a cenar y, de repente, me preguntó: «¿Tú podrías hacer lo que hago yo?». Le dije que sí y no le di más importancia. Pero un mes después recibí un correo del Cirque invitándome a hacer un casting.

Este espectáculo es muy operístico, pasan muchas cosas a la vez y visualmente es una barbaridad

Y ya lleva casi tres años en 'Kurios'. ¿Qué tiene este espectáculo de especial?

Creo que se va a convertir en un clásico de Cirque du Soleil. He visto varios espectáculos de la compañía y este tiene algo muy especial. Es muy operístico, pasan muchas cosas a la vez y visualmente es una barbaridad. Además, tiene números únicos. Por ejemplo, el Acro Net nació con KURIOS, nunca se había hecho antes. Y al final, la banquine, me parece impresionante. También hay números muy delicados y mágicos, como el teatro de manos, que normalmente pertenece más al mundo teatral que al circo. Verlo aquí sorprende muchísimo. Todos los números tienen algo especial.

La vida de gira también debe de implicar bastantes sacrificios personales…

Sí, claro. Mi pareja vive en Alicante y al principio no me hacía mucha gracia esta vida nómada. Ya tengo una edad en la que uno piensa más en quedarse quieto en un sitio… pero al final te acostumbras y también tiene algo divertido. Tengo la suerte de que todo este año estoy en casa, en España. Eso sí, hay momentos duros. En estos años han fallecido dos personas muy cercanas para mí y no poder estar allí es muy difícil. Tienes que seguir trabajando y salir al escenario igualmente. Ahí entiendes de verdad eso de «el espectáculo debe continuar». Pero también sé que esas personas serían las primeras en empujarme al escenario para hacerlo.