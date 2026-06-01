La malagueña Mona Martínez se doctora en la escena con su Max a la Mejor Actriz

La malagueña Mona Martínez se ha coronado como intérprete de escena con su Premio Max a la Mejor Actriz, por 'Los nuestros', que recibió anoche en el Teatro Romano de Mérida. La boquerona se 'enfrentaba' en su categoría a Irene Escolar, por 'Personas, lugares y cosas', y Lidia Otón, por 'Los cuernos de Don Friolera'.

'Los nuestros' es una obra escrita y dirigida por Lucía Carballal (quien se llevó el Max a la Mejor Dirección de Escena), sobre la familia y sus cosas no dichas, además de la muerte y el duelo. En ella, los familiares de la recién fallecida Dinorah se reúnen para cumplir con el Avelut, el duelo judío en el que la familia más cercana se aparta del mundo durante siete días; unas jornadas de convivencia para, juntos, procesar el duelo.

En la obra, que le ha valido su primera nominación a los Max y finalmente su primera estatuilla, Martínez interpreta a Reina, la hija mayor de la difunta, "una mujer que vive en el presente, mirando hacia el pasado, para que el futuro de los que vienen les sea ligero, suave, con las muchas dificultades que eso conlleva para ella y hasta dónde es capaz de expresarlo", tal y como expresó la malagueña en la revista 'A escena'.

Una actriz que iba para bailaora

Mona Martínez, que iba para bailaora de flamenco aunque terminó dedicándose a la interpretación, atesora un currículum aquilatado tanto en cine como en teatro y televisión. Ha trabajado bajo las órdenes de directores como Benito Zambrano, Fernando Colomo, Rodrigo Sorogoyen, Jaime Chávarri y el estadounidense Tim Miller (autor de 'Terminator: Dark Fate', sexta entrega de la popular saga). Además de ser una cara habitual en las series de televisión del país como 'Vis a Vis' o 'Vota a Juan'. Su carrera teatral ha estado marcada por la colaboración con directores tan prestigiosos Ernesto Caballero, Salva Bolta, Albert Boadella, Jaroslaw Bielski, Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente y José Luis Arellan.; una trayectoria que ahora consolida esta nominación al Max.

Más triunfadores

De otro lado, ‘La tercera fuga’, obra de Victoria Szpunberg y Albert Pijuan, ha triunfado en la categoría de teatro y ‘No’, espectáculo de la joven compañía La Venidera -formada por los catalanes Irene Tena y Albert Hernández-, se impuso en danza en la gala de los premios escénicos que otorga la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

‘La tercera fuga’, una gran producción del Teatre Nacional de Catalunya aplaudida por crítica y público, se ha llevado el galardón a Mejor Autoría Teatral, Mejor Actor para Ton Vieira y Mejor Elenco de Teatro. La obra tiene como protagonista a una familia judía inspirada en la propia historia de Szpunberg, que llegó a Catalunya cuando era niña huyendo de la dictadura Argentina. Pero el premio de Mejor Espectáculo de Teatro ha sido para ‘1936’, un montaje sobre la Guerra Civil española dirigida por Andrés Lima estrenada en el Centro Dramático Nacional.

Revelaciones

‘Zorra dorada’, una potente pieza sobre la violencia sexual creada e interpretada por Elisa Forcano, se ha alzado con el premio a Mejor Espectáculo Revelación mientras que Iván López-Ortega ha logrado el de Mejor Autoría Revelación por ‘Taxidermia de una alondra’. En la categoría de Mejor Espectáculo Musical o Lírico se ha impuesto ‘Hacia ecos de lo sagrado’ de Nao d’amores, una experiencia sensorial; como Mejor Espectáculo de Calle, ‘Gota’, de Txema Muñoz; y como Mejor Espectáculo Infantil, ‘La maestra’ de Anita Maravillas & Portal 71.

Por su parte, la bailaora Sara Baras recogió el Premio Especial Aplauso del Público por ‘Vuela’, hermoso homenaje a Paco de Lucía, y el productor Jesús Cimarro, actual director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Max de Honor.

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