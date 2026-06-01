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La malagueña Pasión Vega canta a Lorca en su casa natal y con el coro del instituto de Fuente Vaqueros

Pasión Vega, en la casa natal de Lorca con miembros del coro del IES Fernando de los Ríos

Pasión Vega, en la casa natal de Lorca con miembros del coro del IES Fernando de los Ríos / La Opinión

La Opinión

Málaga

Música, educación y memoria histórica. La cantante malagueña Pasión Vega se ha unido al alumnado del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, localidad natal de Federico García Lorca, para dar vida al 'Romance Pascual de los Pelegrinitos', del poeta. El videoclip de la canción ha sido rodado, además, en el museo casa-natal de Lorca y en los enclaves esenciales de la vega granadina.

Se trata del gran hito de la quinta edición del proyecto de innovación educativa Lorca, flamenco y Rock, del citado centro educativo, que en años anteriores ya ha contado con la colaboración de figuras de la talla de Miguel Ríos, José Antonio García (091), Anni B Sweet o Depedro.

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En esta ocasión, la personalísima voz de Pasión Vega abraza la frescura del coro de estudiantes para transformar este clásico del cancionero popular que Lorca registró en 1931 hacia los territorios del pop contemporáneo.

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